"Não sabe do que está falando", diz Zambelli sobre Delgatti
Processo que pode cassar o mandato da deputada está na fase de oitiva de testemunhas, na Comissão de Constituição e Justiça. Primeiro a testemunhar foi o hacker Walter Delgatti
Carla Zambelli participa de audiência em comissão da Câmara (Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados)
Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados Carla Zambelli participa de audiência em comissão da Câmara

O hacker Walter Delgatti testemunhou, nesta quarta-feira, 10, na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania (CCJ) sobre o caso de invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Entre as revelações feitas por Delgatti está a hospedagem de 20 dias no apartamento funcional de Carla Zambelli (PL-SP). Segundo o hacker, a deputada garantiu que, caso ele fosse descoberto, ela assumiria a responsabilidade.

Durante o depoimento, a deputada Carla Zambeli (PL-SP) — atualmente presa na Itáliaparticipou remotamente e discordou de diversas falas de Delgatti e afirmou que o antigo aliado sofre de questões mentais. Ao responder as afirmações, a parlamentar chamou Delgatti de mitomaníaco e declarou que o hacker transita entre verdades e mentiras ao falar sobre o caso.

“O senhor não está sabendo do que está falando. Desde que te conheci você sempre afirma que sabe do que está falando, como se tudo que dissesse fosse verdade. Você é um mitomaníaco. Tem transtorno de déficit de atenção e toma remédios. Não tem plena noção do que diz”, falou Zambelli ao hacker.

Delgatti disse que os depoimentos dados não são incoerentes e que o objetivo dele sempre foi falar a verdade. Segundo o hacker, Zambelli teria dado a ordem para invasão e prometido emprego em troca. Delgatti disse que, mesmo se a deputada tivesse cumprido as promessas sobre os possíveis trabalhos, ele também teria se arrependido.

Novas oitivas

Além de Delgatti, a CCJ também ouviu Michel Spiero, assistente técnico na ação penal da deputada. Spiero declarou que existiam mandados de prisão de Alexandre de Moraes nos dispositivos de Zambelli e de Delgatti. Porém, segundo o assistente, não havia comandos de Zambelli para o hacker inserir estes mandados no sistema do CNJ.

O relator, deputado Diego Garcia (Republicanos-PR), abriu a possibilidade de pedir acesso aos autos do processo para entender melhor as acusações que a deputada responde. O parlamentar também quer ouvir todas as testemunhas apontadas pela defesa de Carla Zambelli.

Por Maria Luíza Santos

