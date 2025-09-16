CPMI do INSS convoca familiares de Careca do INSS e Camisotti

Foto: Saulo Cruz/Agência Senado ￼ALFREDO Gaspar (União-AL) e Carlos Viana (Podemos-MG) estão à frente dos trabalhos da CPMI

O presidente da CPMI que investiga os descontos em contas de beneficiários do INSS, senador Carlos Viana (Podemos-MG), convocou, após reunião com parlamentares da base governista e da oposição, uma sessão extra-pauta para votação, em acordo, de seis requerimentos para comparecimento em sessão na quinta-feira, 18.

As pessoas convocadas em condição de testemunhas são:

Tânia Carvalho dos Santos - esposa do Antônio Carlos Camilo Antunes, o Careca do INSS

Romeu Carvalho Antunes - filho do Careca do INSS

Rubens Oliveira Costa - sócio do Careca do INSS

Milton Salvador de Almeida Junior - sócio do Careca do INSS

Cecília Montalvão - esposa de Maurício Camisotti

Nelson Wilians - Advogado alvo de busca e apreensão da Polícia Federal

Viana afirmou que a convocação ocorreu como maneira de responder à ausência de Antônio Carlos Camilo Antunes e Maurício Camisotti na comissão. “A convocação foi feita em consenso com todos os participantes. É uma resposta à falta de seriedade dos advogados de defesa dos investigados em relação ao acordo de comparecimento à CPMI”, disse.

O vice-presidente, deputado Duarte Júnior (PSB-MA), acrescentou que as convocações também aconteceram em razão de movimentações financeiras suspeitas dos familiares dos investigados e de envolvimentos com empresas que receberam recursos subtraídos dos aposentados. Duarte afirmou que os nomes também estão envolvidos nas fraudes.

O deputado Alfredo Gaspar (União Brasil-AL), relator da comissão, ressaltou a importância das oitivas. “Os depoimentos são importantes pois encaminham, ou não, a inocência das pessoas. Estamos trabalhando de forma a ampliar as investigações para entender os fatos. O Brasil não quer saber de ideologias e sim quem roubou os aposentados”, falou.



Por Maria Luíza Santos, especial para O POVO