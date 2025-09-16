CPMI do INSS convoca familiares de Careca do INSS e Camisotti
João Paulo Biage é jornalista há 13 anos e especialista em Comunicação Pública. De Brasília, acompanha, todos os dias, os passos dos parlamentares no Congresso Nacional e a movimentação no Palácio do Planalto, local de trabalho do presidente. É repórter e comentarista do programa O POVO News e colunista do O POVO Mais
O presidente da CPMI que investiga os descontos em contas de beneficiários do INSS, senador Carlos Viana (Podemos-MG), convocou, após reunião com parlamentares da base governista e da oposição, uma sessão extra-pauta para votação, em acordo, de seis requerimentos para comparecimento em sessão na quinta-feira, 18.
As pessoas convocadas em condição de testemunhas são:
Tânia Carvalho dos Santos - esposa do Antônio Carlos Camilo Antunes, o Careca do INSS
Romeu Carvalho Antunes - filho do Careca do INSS
Rubens Oliveira Costa - sócio do Careca do INSS
Milton Salvador de Almeida Junior - sócio do Careca do INSS
Cecília Montalvão - esposa de Maurício Camisotti
Nelson Wilians - Advogado alvo de busca e apreensão da Polícia Federal
Viana afirmou que a convocação ocorreu como maneira de responder à ausência de Antônio Carlos Camilo Antunes e Maurício Camisotti na comissão. “A convocação foi feita em consenso com todos os participantes. É uma resposta à falta de seriedade dos advogados de defesa dos investigados em relação ao acordo de comparecimento à CPMI”, disse.
O vice-presidente, deputado Duarte Júnior (PSB-MA), acrescentou que as convocações também aconteceram em razão de movimentações financeiras suspeitas dos familiares dos investigados e de envolvimentos com empresas que receberam recursos subtraídos dos aposentados. Duarte afirmou que os nomes também estão envolvidos nas fraudes.
O deputado Alfredo Gaspar (União Brasil-AL), relator da comissão, ressaltou a importância das oitivas. “Os depoimentos são importantes pois encaminham, ou não, a inocência das pessoas. Estamos trabalhando de forma a ampliar as investigações para entender os fatos. O Brasil não quer saber de ideologias e sim quem roubou os aposentados”, falou.
Por Maria Luíza Santos, especial para O POVO
Os bastidores da política em Brasília você encontra aqui. Acesse minha página
e clique no sino para receber notificações.