Governo Elmano anuncia reforço na segurança contra facções
Depois das queimas de fogos promovida por facções criminosas em Fortaleza, o governador Elmano de Freitas (PT) afirmou que o Governo do Ceará já tomou medidas para aumentar a segurança no Estado. Contratações de policiais, investimentos e reestruturação das forças de segurança são algumas das medidas adotadas pelo governo do estado.
O objetivo, segundo o chefe do Executivo, é promover uma melhoria na atuação da segurança na região. Há trabalho também junto do Poder Judiciário e do Ministério Público para enfrentar as facções criminosas. Ele também citou mudanças legislativas para esse combate.
Reunião com ministros
Elmano de Freitas participou, nesta terça-feira, 16, de reuniões em Brasília com os ministros Fernando Haddad (Fazenda) e Rui Costa (Casa Civil). Segundo ele, estão em construção projetos de parceria com o Governo Federal na área hídrica, automotiva e na produção de veículos elétricos no estado do Ceará. Elmano garantiu ainda mais investimentos para trechos da rodovia transnordestina. Outra pauta do encontro com os ministérios foi a instalação de data centers no Estado.
"Temos trabalhado para atrair data center para o Nordeste, para o Brasil, e evidentemente também para o Ceará. Nas reuniões, seja com o ministro Rui Costa, seja com o ministro Haddad, foram muito positivas”, declarou.
Por Maria Luíza Santos
