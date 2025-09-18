Líderes apresentam abaixo assinado contra mandato de Eduardo Bolsonaro

Foto: Mario Agra / Câmara dos Deputados Eduardo Bolsonaro

Lindbergh Farias, líder do PT na Câmara, e Fernanda Melchionna, líder do Psol, anunciaram a coleta de cerca de 400 mil assinaturas para cassação do mandato de Eduardo Bolsonaro (PL-SP). Os líderes acionaram a Procuradoria Geral da República (PGR) contra o parlamentar e afirmaram que vão entregar as assinaturas a Hugo Motta, presidente da Casa.

Lindbergh disse ser escandalosa a situação do mandato do deputado. Para ele, a mesa concordar com a continuidade do mandato é admitir a figura do “deputado fantasma”. “Eduardo anda em um processo de loucura, falando em intervenção militar. Se a mesa aceitar a continuação do mandato dele, estará aceitando a figura do deputado-fantasma”, declarou.

Fernanda argumentou sobre o uso de verbas públicas para o mandato de Eduardo. “A Câmara dos Deputados é omissa, silenciosa e negligente. A verba de gabinete segue pagando a estrutura parlamentar de Eduardo Bolsonaro. Ele, claramente, está conspirando contra o Brasil. O povo paga com seus empregos o salário de um deputado que não exerce seu cargo”, disse.

A líder falou ainda sobre a indicação de Eduardo Bolsonaro para líder da Minoria na Câmara, anunciada na terça, 16. Segundo ela, a articulação é uma forma de blindar “um traidor da pátria” para continuar recebendo salário do serviço público. O objetivo da deputada e de Lindbergh, é unir todos os parlamentares da Câmara dos dois partidos de forma a assinarem a cassação do mandato.

Por Maria Luíza Santos