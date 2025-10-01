Surpreso, Hugo Motta vai solicitar liberdade de Luizianne Lins

Foto: Max Wel/assessoria deputada Luizianne Lins Luizianne Lins se uniu à missão que leva suprimentos a Gaza

O desaparecimento da deputada Luizianne Lins, que estava com outros passageiros e tripulantes da Flotilha Global Sumud, gerou comoção na Câmara dos Deputados. A embarcação foi interceptada e apreendida pela Marinha de Israel nesta quarta-feira e Luizianne não foi contactada desde então.

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), garantiu que vai trabalhar pela libertação de Luizianne e das outras 9 pessoas que estavam na missão diplomática. “Nós vamos, durante todo o dia de amanhã, tentar o contato o mais rápido possível, solicitando o apoio para que a parlamentar possa, o quanto antes, restabelecer sua condição de liberdade. Vamos procurar, dentro daquilo que couber à presidência da Câmara, dar total apoio não só à deputada Luizianne, mas a todos os brasileiros que estão vivenciando esse momento tão triste”, disse Hugo Motta.

Motta ficou sabendo do incidente pelo coordenador da bancada do Ceará, o deputado Domingos Neto (PSD). Surpreso, ele reconheceu a importância de Luizianne, de quem disse ser amigo. “Deputada que representa o estado do Ceará aqui na Casa, foi prefeita de Fortaleza, muito respeitada e por quem tenho uma relação de amizade. Na semana passada, falei com ela por telefone, quando ela solicitou a renovação de uma licença temporária para cumprir uma missão humanitária diante do que acontece, hoje, na Faixa de Gaza. Confesso que a notícia que recebi me pegou de surpresa”, apontou.

O presidente informou que já contatou o Itamaraty para solicitar apoio e reafirmou que fará tudo o que for possível para reaver a liberdade de Luizianne. “Telefonei para o chanceler Mauro Vieira solicitando todo o apoio do Itamaraty no contato com as autoridades israelenses para que a deputada Luizianne tenha todas as prerrogativas respeitadas, bem como os direitos dos demais brasileiros que também estão passando por esse momento que a deputada está vivenciando”, concluiu.

