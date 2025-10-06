Moraes e Bolsonaro não são citados em conversa de Lula e Trump

Foto: Evaristo Sá / AFP / Fellipe Sampaio/STF Ministro Alexandre de Moraes, do STF, e o ex-presidente Jair Bolsonaro

Após idas e vindas, finalmente o telefone de Lula tocou. Do outro lado, o interlocutor era Donald Trump. A sobretaxa de 40% imposta pelos Estados Unidos a produtos brasileiros foi o centro da conversa, mas o diálogo também funcionou como uma pré-agenda entre os dois: Lula e Trump acertaram um encontro presencial em breve, que pode ocorrer na Malásia, durante a Cúpula da Asean, no Brasil, durante a Conferência sobre o Clima COP-30 ou nos Estados Unidos.

Já no início da conversa, Trump lembrou o abraço entre os dois durante a Assembleia Geral das Nações Unidas e citou a química entre os dois. Lula sorriu e concordou. Depois disso, negócios. Lula pediu a retirada do tarifaço americano sobre produtos brasileiros e, sem citar o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, solicitou o fim das sanções a autoridades brasileiras.

Trump não se comprometeu, mas elegeu um responsável pela negociação: o secretário de Estado Marco Rubio. Pelo Brasil, quem vai negociar são o vice-presidente, Geraldo Alckmin, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o chanceler Mauro Vieira.

A conversa também ganhou desdobramentos nas redes sociais com postagens feitas pelos dois presidentes. Lula tuitou lembrando o encontro em Nova Iorque, durante a Assembleia Geral da ONU, quando os dois tiveram boa química. Lula também disse que convidou Trump para a COP-30. Já Trump confirmou o encontro breve e previu boas relações entre Brasil e Estados Unidos daqui para frente

