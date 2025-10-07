Anistia light deve ir à pauta na terça

Foto: Sergio Lima/AFP Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)

O projeto de lei que pode reduzir as penas dos envolvidos na trama golpista que culminou com os atos antidemocráticos de 8 de janeiro deve entrar na pauta da Câmara dos Deputados na próxima semana. O relator da matéria, deputado Paulinho da Força (Solidariedade), se reuniu nesta terça-feira com o presidente da Câmara, Hugo Motta, para aparar as arestas da matéria. Falta, porém, o ok dos líderes para que o texto seja votado.

“Discutimos sobre os pontos que pretendemos apresentar e ficamos de conversar até amanhã sobre os ajustes finais. A pauta avançou bastante durante a conversa”, afirmou o deputado. A ideia de Paulinho é apresentar um texto final enxuto, de, no máximo, 5 páginas até a próxima segunda-feira.

Enquanto Paulinho dialoga com os líderes, Hugo Motta terá que convencer Davi Alcolumbre a tramitar o texto no Senado, tudo isso para não repetir o que ocorreu com a PEC da Blindagem, votada na Câmara e arquivada no Senado.

Outro problema identificado por Paulinho da Força é o apoio do PL. O partido do ex-presidente não quer uma anistia pela metade e deve votar contra o PL da Dosimetria. Mesmo assim, ele vai se reunir ainda nesta semana com PSD, Psol, Novo e PL. “Espero ter apoio de todas as bancadas, inclusive a do PL”, concluiu o relator.

