Cid articula e Elmano vai receber prêmio no Senado Federal

Foto: FERNANDA BARROS Senador Cid Gomes e o governador Elmano de Freitas

O governador Elmano de Freitas (PT) tem agenda em Brasília na próxima segunda-feira, 13. Ele desembarca no Congresso Nacional para receber a Comenda a Governadores pela Alfabetização de Crianças na Idade Certa. O prêmio será dado pelo Senado Federal a cinco gestores com melhores resultados na educação infantil: Elmano, pelo Ceará, Raquel Lyra, por Pernambuco, Mauro Mendes, pelo Mato Grosso, e Ronaldo Caiado, Goiás.

A sessão em homenagem ao feito alcançado será às 10h, no plenário do Senado Federal, e contará com as presenças do ministro da Educação, Camilo Santana (PT), e do senador Cid Gomes (PSB).

Cid foi o articulador da premiação. Ele vê na comenda dada a Elmano uma forma de mostrar para a sociedade que o trabalho feito na educação do Ceará é uma sequência: começou com o senador, passou por Camilo e segue sendo sucesso com Elmano.

