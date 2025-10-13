Foto: FCO FONTENELE Cid Gomes com Júnior Mano, Acilon Gonçalves e João Campos em ato de filiação de prefeitos ao PSB

Na última semana, o líder do Governo Federal na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT), abriu o canivete suiço. Pré-candidato ao Senado Federal pelo PT, Guimarães chamou de "pé rapado" deputados desconhecidos que querem concorrer à Casa Alta. Além disso, ele disse que o presidente Lula não vai apoiar quem vota contra o governo — casos de Moses Rodrigues e Junior Mano, que votaram contra a MP 1303, que renderia ao governo R$ 17 bilhões em arrecadação.

A coluna entrou em contato com o deputado do PSB, que reconheceu que Guimarães pode, sim, defender o governo, mas sem atacar nomes que também são governistas. “Ele ficou desse jeito porque a MP tava caducando e ele não tinha os votos para aprovar. Como líder do governo, ele tem o direito a fazer essa defesa, mas não esse ataque. Exagerou totalmente”, opinou Junior Mano.

Já o senador Cid Gomes, padrinho político de Junior Mano, disse que não foi consultado pelo afilhado antes de votar, mas afirmou que Mano tem o direito de votar como ele pensa. “Em relação à PEC da Blindagem o que existia era um acerto grande entre o centro e os partidos do governo para aprovar. Na última hora, com a reação popular, os deputados foram saindo. Enfim, cada um cuida da sua votação e fica com a responsabilidade de dar satisfação ao povo”, avaliou Cid Gomes.

Sobrou até pra mim

José Guimarães foi convidado do "Jogo Político" da sexta-feira passada e deu declarações fortes. Mandei uma pergunta ao líder, queria saber como os governistas iam fazer para rejeitar o PL da Dosimetria. Ao ouvir meu nome, Guimarães logo rebateu. “João Paulo Biage é o caboclo que mais me perturba lá em Brasília”.

Devo admitir: mesmo brincando, o líder não mentiu. Mando mensagem, ligo, vou atrás e perturbo, mas é para trazer informações de qualidade.

