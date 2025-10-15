Messias segue favorito, mas lobby por Pacheco cresce

Foto: Pedro França/ Agência Senado e Wilson Dias/Agência Brasil No páreo para vaga do STF: Rodrigo Pacheco e Jorge Messias

A cadeira de Luís Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal (STF) ficará vaga no sábado, 18, e o presidente Lula (PT) ainda não decidiu o substituto. A dúvida, porém, diminuiu desde o anúncio da aposentadoria do ex-presidente da Corte Suprema: o ministro do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, e o controlador Geral da União, Vinícius Carvalho, saíram do páreo. O advogado-Geral da União, Jorge Messias, e o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) são as opções.

Messias é o franco favorito. Ministros que transitam dentro do Palácio do Planalto acreditam na indicação dele por ser próximo e fiel a Lula. Messias ainda é jovem e evangélico, algo que poderia funcionar para o presidente como uma sinalização a um público majoritariamente bolsonarista.

Já Rodrigo Pacheco não é tão próximo assim de Lula. Ambos se admiram e se aproximaram bastante nos últimos dois anos, mas não a ponto do senador ser o favorito à vaga. Lula tem receio de escolher um novo ‘Dias Toffoli’: o ministro, indicado pelo presidente ao STF, não autorizou que Lula fosse ao enterro do irmão Vavá em 2019. A aliados, Lula diz ser a única indicação que se arrepende.

Os padrinhos de Pacheco

Se Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Congresso Nacional, não tem a preferência de Lula, o que não falta são padrinhos. Nesta terça-feira, 14, Lula se reuniu com ministros do STF para tratar sobre a sucessão de Barroso. Nenhum deles citou nomes, mas deixaram nas entrelinhas a preferência por Pacheco: disseram ao presidente preferir um nome mais experiente.

Segundo aliados que presenciaram a conversa, Lula não abriu margem para discutir nomes ou perfis, apenas disse que escolheria um bom nome para a cadeira vaga. O presidente, porém, segue marcando reuniões para tratar sobre a indicação e vai se encontrar com Davi Alcolumbre, presidente do Senado. Após a indicação, o futuro ministro precisa passar por sabatina na Casa da Federação e Lula quer articular as datas com Alcolumbre. Davi e Pacheco são amigos e será mais um a apadrinhar o senador mineiro para Lula.

Oposição prefere Pacheco

A indicação de Jorge Messias já repercute na oposição, principalmente na bancada evangélica. Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Câmara e próximo ao pastor Edir Macedo, rejeita o nome de Messias. “Evangélico de esquerda? Nossa base não aceita. Que o Lula indique, mas não use a religião como muleta. Se disser que indicou o Jorge Messias porque é evangélico, vai agradar 5% da comunidade e desagradar 95%. O menos pior desses aí é o senador Rodrigo Pacheco”, disse Sóstenes.

