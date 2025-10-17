Foto: Elaine Menke/Câmara do Deputados Domingos Neto (PSD)

A bancada do Ceará planeja aumentar as articulações com encontros semanais em órgãos públicos para discutir pautas de interesse do estado. Segundo o deputado Domingos Neto (PSD), coordenador da bancada, o grupo já promoveu reuniões nos Ministérios da Saúde e Integração Nacional para conversar sobre as propostas. O objetivo é realizar dois encontros semanais para debater pautas além das emendas parlamentares.

"A ideia é que a bancada, nesse momento, se una independente de cor partidária. Nosso partido virou o Estado do Ceará para defender os planos estaduais. Todas as semanas nós vamos estar fazendo uma agenda como essa. Já pedimos audiência no Ministério da Agricultura, no Ministério da Educação, pedimos também no Ministério da Justiça", disse o deputado.

Nesta semana, a bancada se reuniu com o presidente da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), Lucas Felipe, para conversar sobre as políticas públicas da ONG. Para Domingos, o importante é ter pelo menos um parlamentar do Ceará nestes encontros para representar a bancada.

"É difícil conseguir organizar a agenda dos parlamentares para tudo isso, porque os dias aqui são muito corridos e quando voltamos para o Estado cada um tem a sua agenda. Mas nós somos 25, então se a gente marcar presença e tiver sempre alguém nos representando, até se for somente um já está representando a bancada", afirmou.

O grupo entra em contato com diferentes instituições para articular sobre os projetos do Ceará. Na semana passada, a cúpula também esteve na Polícia Federal e na Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Para as próximas agendas, o grupo deve se reunir com o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, e com o Governador Elmano de Freitas para ter essas discussões.

“(A reunião) Não pode ser só sobre as emendas. Nós também temos que ter um momento de bancada para discutir as pautas importantes para o Estado do Ceará. Essas reuniões são uma boa pressão política. Juntar os parlamentares para cobrar a atenção especial do Estado do Ceará nas pautas dos Ministérios é algo que funciona”, declarou o deputado.



Por Maria Luiza Santos, especial para O POVO