Alcolumbre indica Pacheco a Lula, mas o presidente já tomou decisão
João Paulo Biage é jornalista há 13 anos e especialista em Comunicação Pública. De Brasília, acompanha, todos os dias, os passos dos parlamentares no Congresso Nacional e a movimentação no Palácio do Planalto, local de trabalho do presidente. É repórter e comentarista do programa O POVO News e colunista do O POVO Mais
Davi Alcolumbre não deixou dúvidas de que o preferido dele para ocupar a vaga deixada por Luís Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal é Rodrigo Pacheco. Em conversa com o presidente Lula nesta segunda, 20, Alcolumbre pediu que o presidente indique Pacheco. Lula , porém, parece estar decidido a indicar Jorge Messias para o cargo, que é o atual advogado-Geral da União.
O senador Jaques Wagner, líder do Governo na Casa, foi quem organizou a conversa entre Alcolumbre e Lula. Segundo Wagner, a decisão do presidente está tomada. “Eu acho absolutamente normal a torcida de Alcolumbre por Pacheco, mas Lula continua convencido que o melhor nome para disputar é o governo de Minas é o Rodrigo. Acho que o presidente está convicto sobre a indicação de Jorge Messias”, disse o senador.
A expectativa era de que Lula apresentasse o nome para ocupar a cadeira vazia na Suprema Corte ainda nesta terça, 21. Porém, com a conversa com Alcolumbre e a viagem para Ásia, o presidente deve anunciar a escolha somente após retorno ao Brasil, na próxima semana. O adiamento também dará mais espaço para articulação com os nomes cotados.
“Se ele não fez a indicação antes da viagem, ele vai ter que fazer na volta. Lula estava pensando, eventualmente, em fazer antes, mas ele ainda quer ter uma nova conversa com o Pacheco. O presidente acha mais apropriado estar aqui quando fizer o anúncio, ao invés de só informar a decisão estando fora do Brasil Ele não quer pareça que foi uma decisão tomada com descuidado”, disse Wagner.
Colaborou Maria Luiza Santos
