Aécio dá boas-vindas a Ciro e diz querer superar a polarização
João Paulo Biage é jornalista há 13 anos e especialista em Comunicação Pública. De Brasília, acompanha, todos os dias, os passos dos parlamentares no Congresso Nacional e a movimentação no Palácio do Planalto, local de trabalho do presidente. É repórter e comentarista do programa O POVO News e colunista do O POVO Mais
Ex-candidato à presidência, o deputado Aécio Neves classifica Ciro Gomes como uma das lideranças mais expressivas do Ceará e do Brasil
A chegada de Ciro Gomes ao PSDB movimentou a Executiva Nacional da sigla. Em nota, Aécio Neves, integrante da diretoria do partido e presidente do Instituto Teotônio Vilela, elogiou o cearense, a quem classificou como uma das lideranças mais expressivas do Brasil.
“Esse reencontro [entre Ciro e PSDB] simboliza a valorização do diálogo e da boa política em um momento em que o país precisa lutar para superar a polarização que paralisa o debate e empobrece a vida pública”, escreveu o ex-candidato à presidência.
Aécio disse que recebe com alegria e satisfação a filiação de Ciro Gomes. “Trata-se de uma das mais expressivas lideranças do Ceará e do Brasil”, avaliou.
