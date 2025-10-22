Aécio dá boas-vindas a Ciro e diz querer superar a polarização

Foto: Paulo Sergio/Câmara dos Deputados Deputado federal Aécio Neves (PSDB)

A chegada de Ciro Gomes ao PSDB movimentou a Executiva Nacional da sigla. Em nota, Aécio Neves, integrante da diretoria do partido e presidente do Instituto Teotônio Vilela, elogiou o cearense, a quem classificou como uma das lideranças mais expressivas do Brasil.

“Esse reencontro [entre Ciro e PSDB] simboliza a valorização do diálogo e da boa política em um momento em que o país precisa lutar para superar a polarização que paralisa o debate e empobrece a vida pública”, escreveu o ex-candidato à presidência.

Aécio disse que recebe com alegria e satisfação a filiação de Ciro Gomes. “Trata-se de uma das mais expressivas lideranças do Ceará e do Brasil”, avaliou.

