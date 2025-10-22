"Namorado do bolsonarismo", dispara Elmano sobre Ciro

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Elmano de Freitas, governador do Ceará

Enquanto Ciro Gomes se filiava ao PSDB, o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), peregrinava em Brasília. Teve reunião com parlamentares da base governista, passou pelo Ministério dos Transportes e terminou a agenda na Capital Federal num encontro com o ministro Fernando Haddad, da Fazenda. Após a rápida agenda, Elmano tentou fugir do confronto com o provável adversário, ao traçar a estratégia para 2026.

“Tenho absoluta convicção de que nós vamos poder discutir com a população que aquilo que nos comprometemos é aquilo que estamos entregando ao povo cearense. E vamos debater com tranquilidade na hora certa que é o momento da eleição. Agora é hora de trabalhar e garantir que essas entregas efetivamente se concretizem”, disse Elmano, que citou as entregas do Hospital Universitário e das Santas Casas de Fortaleza e de Sobral.

Ali, pro fim da resposta, veio a primeira vinculação entre Ciro e o ex-presidente Jair Bolsonaro. “Nós temos muita condição de fazer uma comparação entre os dois projetos. Olha que eles já governaram o Brasil. E nós sabemos o que foi o governo Bolsonaro e o que é o nosso governo com o governo do presidente Lula”, apontou.

A bola ficou quicando e perguntei se o governador estava, diretamente, dizendo que Ciro era o candidato de Bolsonaro ao governo do estado. Elmano nem pensou duas vezes. Eu posso dizer que ele já se abraçou com André Fernandes no segundo turno em Fortaleza. Então, quem apoiou André Fernandes no segundo de Fortaleza, no mínimo, virou namorado do bolsonarismo”, disparou o governador.

E a campanha ainda nem começou, hein…

