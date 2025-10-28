Base e oposição: como repercutiu o encontro entre Lula e Trump

Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP O presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva (à direita), conversa com o presidente americano, Donald Trump, durante uma reunião bilateral à margem da 47ª Cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), em Kuala Lumpur, em 26 de outubro de 2025, enquanto o secretário de Estado americano, Marco Rubio (à esquerda), observa

Lula e Donald Trump se reuniram na Malásia no último domingo, 26, em um encontro articulado entre os dois Estados desde a rápida interação na Assembleia da ONU, em setembro. Os dois líderes classificaram a conversa como bastante amistosa, porém, a reunião repercutiu de diferentes formas no Senado e na Câmara dos Deputados.

O senador Rogério Marinho (PL-RN), líder da oposição no Congresso, criticou o discurso de Lula após o encontro. Para ele, o presidente usou de falácias políticas ao afirmar que Trump pode voltar atrás sobre as tarifas. "Lula demorou muito a se encontrar com Trump. O discurso dele é panfletário, político e ideológico. Trump pode até diminuir as tarifas, mas é impossível voltar ao que era antes das imposições tarifárias", opinou.

Rogério Correia, deputado do Partido dos Trabalhadores (PT-MG), entende que os discursos da oposição são narrativas para contornar a forma como ocorreu a reunião. "A oposição conta diversas mentiras e narrativas para se encaixar na realidade, mas o fato é que Lula e Trump tiveram uma boa reunião. Eles trataram sobre uma revogação total ou em grande parte do tarifaço e a resposta deve vir nas futuras reuniões", disse o deputado.

Para José Guimarães (PT), líder do Governo na Câmara, a conversa abriu portas para o fim da crise entre Brasil e Estados Unidos. “No amigável encontro dos presidentes Lula e Trump, foi dado start para negociações imediatas. Todos os temas estarão sobre a mesa, inclusive as sanções contra autoridades brasileiras e as tarifas contra os produtos nacionais. Lula mostrou a força da diplomacia brasileira ao conduzir negociações diretas entre Brasil e EUA”, falou o líder em suas redes sociais.

O presidente da Casa Baixa, Hugo Motta (Republicanos-PB), elogiou os dois presidentes pela interação. Segundo ele, o encontro foi importante para renovar o contato e o diálogo entre os dois países. “Fico feliz em ver que o diálogo e a diplomacia voltam a ocupar o centro das relações entre Brasil e Estados Unidos. Quando líderes escolhem conversar, a História agradece. Foi assim nas grandes viradas do mundo, sempre pela palavra, nunca pelo silêncio”, afirmou.

Por Maria Luíza Santos

