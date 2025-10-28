Base e oposição: como repercutiu o encontro entre Lula e Trump
João Paulo Biage é jornalista há 13 anos e especialista em Comunicação Pública. De Brasília, acompanha, todos os dias, os passos dos parlamentares no Congresso Nacional e a movimentação no Palácio do Planalto, local de trabalho do presidente. É repórter e comentarista do programa O POVO News e colunista do O POVO Mais
Base e oposição: como repercutiu o encontro entre Lula e Trump
A conversa entre os dois presidentes ecoou de diferentes formas nas cúpulas do Congresso Nacional
Lula e Donald Trumpse reuniram na Malásia no último domingo, 26, em um encontro articulado entre os dois Estados desde a rápida interação na Assembleia da ONU, em setembro. Os dois líderes classificaram a conversa como bastante amistosa, porém, a reunião repercutiu de diferentes formas no Senado e na Câmara dos Deputados.
O senador Rogério Marinho (PL-RN), líder da oposição no Congresso, criticou o discurso de Lula após o encontro. Para ele, o presidente usou de falácias políticas ao afirmar que Trump pode voltar atrás sobre as tarifas. "Lula demorou muito a se encontrar com Trump. O discurso dele é panfletário, político e ideológico. Trump pode até diminuir as tarifas, mas é impossível voltar ao que era antes das imposições tarifárias", opinou.
Rogério Correia, deputado do Partido dos Trabalhadores (PT-MG), entende que os discursos da oposição são narrativas para contornar a forma como ocorreu a reunião. "A oposição conta diversas mentiras e narrativas para se encaixar na realidade, mas o fato é que Lula e Trump tiveram uma boa reunião. Eles trataram sobre uma revogação total ou em grande parte do tarifaço e a resposta deve vir nas futuras reuniões", disse o deputado.
Para José Guimarães (PT), líder do Governo na Câmara, a conversa abriu portas para o fim da crise entre Brasil e Estados Unidos. “No amigável encontro dos presidentes Lula e Trump, foi dado start para negociações imediatas. Todos os temas estarão sobre a mesa, inclusive as sanções contra autoridades brasileiras e as tarifas contra os produtos nacionais. Lula mostrou a força da diplomacia brasileira ao conduzir negociações diretas entre Brasil e EUA”, falou o líder em suas redes sociais.
O presidente da Casa Baixa, Hugo Motta (Republicanos-PB), elogiou os dois presidentes pela interação. Segundo ele, o encontro foi importante para renovar o contato e o diálogo entre os dois países. “Fico feliz em ver que o diálogo e a diplomacia voltam a ocupar o centro das relações entre Brasil e Estados Unidos. Quando líderes escolhem conversar, a História agradece. Foi assim nas grandes viradas do mundo, sempre pela palavra, nunca pelo silêncio”, afirmou.
Por Maria Luíza Santos
Os bastidores da política em Brasília você encontra aqui. Acesse minha página
e clique no sino para receber notificações.