Ciro sobre adversário: "Camilo vai trair Elmano"

Foto: FÁBIO LIMA Ciro Gomes

O ex-governador do Ceará e ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) disse, em entrevista em Brasília, que não quer ser candidato a nada, mas a definição ficará, mesmo, para 2026. Sobre o adversário, ele prefere não escolher, mas tem uma certeza.

"Eu acho que quem vem é o Camilo (Santana), porque quem trai uma vez trai dez. Ele vai trair o Elmano (de Freitas) não é porque ele tá usando um pretexto, porque não sai do Ceará”, opinou Ciro.

Ele aproveitou para alfinetar o adversário (e, também, este colunista). “Se vocês tivessem o mínimo de vocação jornalística, vocês iam olhar o seguinte, um ministro de Estado da República tá todo dia no Ceará. Quem paga esses aviões que ele tá usando? Ele nunca foi visto num avião de carreira. São aviões privados. O que ele tá indo fazer no Ceará se não campanha?”, questionou.

Sobre ser o candidato, Ciro despistou. “Não sei se sou eu, não. Não sei se sou eu, mas nós vamos enfrentar ele. Eu acho que é ele. Roberto Cláudio é o meu candidato”, disse.

E a inveja?

Ciro também repercutiu a fala do governador Elmano de Freitas, que disse que ele tem inveja de Camilo Santana. “Eu falo que tem corrupção no Ceará e a resposta é ‘ele tá com ciúmes’. Se eu estou com ciúmes ou não estou com ciúmes não importa. Isso é problema meu com meu analista. Tem corrupção no Ceará e é grande”, afirmou Ciro.

O ex-pedetista e atual psdbista também falou sobre a tentativa de integrantes da nova sigla de anular a filiação dele. “É da democracia”, concluiu.

