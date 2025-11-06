Rueda rejeita possibilidade de expulsão de Moses e Fernanda Pessoa

Foto: Divulgação/União Brasil ￼ANTÔNIO Rueda é presidente nacional do União Brasil

O presidente do União Brasil, Antônio Rueda, chamou os deputados Moses Rodrigues e Fernanda Pessoa para conversar, depois que o presidente estadual do partido, Capitão Wagner cogitou expulsar os dois parlamentares. Na conversa, Rueda tranquilizou os dois cearenses e afirmou que não é hora de pensar em qualquer tipo de atitude contra quadros da sigla. Como o União Brasil não tem nome para encabeçar a chapa para o governo e deve apoiar Ciro Gomes como candidato, segundo o presidente nacional, não há motivos para expulsão.

A parlamentar Fernanda Pessoa não aceitou a ameaça feita por Wagner. Deputada mais votada pelo partido em 2022, ela afirmou que o União Brasil não tem dono e que vai permanecer na sigla. “Eu sou feliz no União, sou respeitada no partido e vou seguir assim. Essa palavra ‘expulsão’ é muito forte. Houve essa situação com o presidente estadual e eu me senti constrangida e coagida. A palavra certa é ameaçada. Foi uma ameaça!”, afirmou.

Fernanda revelou que ela e Moses chegaram a ser procurados por outros partidos após a fala de Wagner, mas que ficou mais tranquila com a conversa com Rueda. “Ele deixou claro que somos importantes para o partido, que quer nos manter nos quadros do União. Então, em nenhum momento ele disse que tem interesse que nós saiamos, eu não manifestei em nenhum momento interesse em sair. Eu estranhei muito esse posicionamento do Wagner. Política não se faz com ódio e eu aprendi isso em casa”, avaliou a deputada.

A interlocutores, Moses confirmou o tom da conversa. O deputado ressaltou o fato de o União Brasil não ter candidato ao governo para continuar apoiando o governo Elmano de Freitas. Ele também quer deixar para conversar sobre o União compor base ou oposição durante as convenções do partido, sem qualquer imposição vertical, algo que Rueda concordou.

