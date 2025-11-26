Foto: Saulo Cruz/Agência Senado Davi Alcolumbre, presidente do Senado

A relação entre o presidente Lula e Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), presidente do Senado Federal, não está nada boa. O problema, em parte, é a não indicação de Rodrigo Pacheco (PSD-MG) ao Supremo Tribunal Federal (STF), mas vai além: Lula não avisou a Alcolumbre que faria a indicação de Jorge Messias. Edson Fachin, presidente do STF, ficou sabendo antes, assim como líderes do governo no Senado, o que fez com que Davi se sentisse preterido.

Vingativo, Davi Alcolumbre sugeriu a Otto Alencar (PSD-BA) que a sabatina ocorresse no dia 3 de dezembro. A ideia era dar a Messias apenas 4 dias úteis de Congresso Nacional para fazer o beija-mão. Otto Alencar negou e marcou a sabatina para o dia 10. O período de 2 semanas é tido como suficiente para o corpo a corpo.

Votação pode ser adiada

Os senadores evitam se comprometer com a sabatina e a votação, inicialmente marcada para o dia 10 de dezembro. Isso porque o governo ainda não mandou a mensagem oficial com a indicação de Jorge Messias. Senadores da base governista querem que a sabatina só ocorra em 2026. A ideia é ter tempo para uma reconciliação entre Lula e Davi e dar tempo para que Messias faça o beija-mão.

Governistas contabilizam 31 votos a favor de Messias, o que deixaria 10 votos faltantes para aprovar o indicado. A mensagem oficial só vai chegar quando o líder de Lula, Jaques Wagner (PT-BA), tiver certeza da aprovação. A tendência é que a sabatina, marcada para o dia 10 de dezembro, seja adiada.

PT, PDT e PSB vão fechar questão; PSD resiste

Os três partidos mais próximos de Lula fecharam questão e votarão a favor da indicação de Messias. Somados, porém, eles formam 17 senadores. O MDB evita o assunto, mas o governo contabiliza quatro votos da sigla. O PSD ainda aguarda a movimentação, mas o partido não tem muitas resistências ao nome do advogado-geral da União.

