Logo O POVO+
O que dizem o Centrão e parlamentares sobre a candidatura de Flávio?
Comentar
Foto de João Paulo Biage
clique para exibir bio do colunista

João Paulo Biage é jornalista há 13 anos e especialista em Comunicação Pública. De Brasília, acompanha, todos os dias, os passos dos parlamentares no Congresso Nacional e a movimentação no Palácio do Planalto, local de trabalho do presidente. É repórter e comentarista do programa O POVO News e colunista do O POVO Mais

João Paulo Biage política

O que dizem o Centrão e parlamentares sobre a candidatura de Flávio?

Republicanos se sente traído, já que esperava o apoio do ex-presidente a Tarcísio de Freitas. Outros partidos de esperam desistência de Flávio antes das eleições
Tipo Notícia
Comentar
￼FLÁVIO Bolsonaro afirmou que o pai o designou como herdeiro político (Foto: EVARISTO SA/AFP)
Foto: EVARISTO SA/AFP ￼FLÁVIO Bolsonaro afirmou que o pai o designou como herdeiro político

A direita parecia unida. Os governadores que querem ser candidatos à presidência - Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), Ronaldo Caiado (União-GO), Romeu Zema (Novo-MG) e Ratinho Júnior (PSD-SC) - participaram de eventos juntos, cortejaram a família Bolsonaro, mas o ex-presidente, mais uma vez, priorizou os filhos e escolheu o senador Flávio Bolsonaro como sucessor.

O Republicanos, partido de Tarcísio, se viu traído. O presidente da sigla, Marcos Pereira, afirmou só ter tido conhecimento do apoio de Bolsonaro ao filho pela imprensa. O governador de São Paulo, porém, não vai poder reclamar. Tarcísio de Freitas, colocado no comando do maior estado do país pela força política do ex-presidente, vai tentar a reeleição. Uma ala do partido, porém, defende a liberação dos diretórios estaduais, sem um comprometimento nacional.

Os outros partidos ainda ensaiam os próximos passos. Ronaldo Caiado, do União, garantiu que permanece como candidato. No PSD, o sentimento é que Ratinho Júnior tente vaga no Senado. Sem um nome de grandes chances na centro-direita, a tendência é que também não haja um apoio maciço das duas siglas a Flávio Bolsonaro. Quem sai ganhando é Lula e o PT.

Parlamentares cearenses repercutem

A coluna procurou parlamentares cearenses para repercutir a escolha feita por Jair Bolsonaro. Danilo Forte, do União Brasil, vê chances de Flávio Bolsonaro desistir no meio do caminho. "Eu acho difícil ir até o final. Penso que ele ainda vai abrir para o Tarcísio", opinou.

O senador Eduardo Girão considerou o movimento interessante, ressaltou bom relacionamento com o colega de Congresso e destacou a união da direita contra o partido do presidente Lula. "O nome dele se une a outros excelentes quadros nacionais, com experiência em gestão, como Tarcísio e Zema, que, em Minas, pegou "terra arrasada" pelo PT e reergueu o Estado. O Brasil clama por mudança e tem boas alternativas", avaliou.

Messias já tem votos necessários para ser ministro

O desentendimento público entre o governo e o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (União-AP), teve uma trégua e isso facilitou a vida de Jorge Messias. Líderes de MDB, PSD e União Brasil já falam em aprovar a indicação do presidente Lula ao Supremo Tribunal Federal. Somados os votos de PT, PDT e PSB, que fecharam questão para votar a favor, Messias já tem 47 votos - 6 a mais que os 41 necessários para aprovar a indicação.

A sabatina e a análise do nome de Messias na Comissão de Constituição e Justiça e no plenário do Senado, porém, ficaram para 2026. A expectativa é que o processo de confirmação de Messias no STF ocorra em fevereiro do ano que vem.

 

Foto do João Paulo Biage

Os bastidores da política em Brasília você encontra aqui. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.

O que você achou desse conteúdo?