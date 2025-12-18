Foto: AURÉLIO ALVES Deputado José Guimarães é líder de Lula na Câmara e pré-candidato ao Senado no Ceará

O líder do Governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT-CE), repercutiu o acordo de procedimento feito pelo colega dele e líder de Lula no Senado, Jaques Wagner (PT-BA). Guimarães poupou Jaques de críticas e avaliou que as negociações, às vezes, precisam ser feitas no calor do momento. Ele, porém, pediu um pouco mais de diálogo entre Congresso e Palácio do Planalto.

“Eu acho que o que faltou foi uma conversa, porque a bancada do PT votou inteira contra o projeto. Não houve divergência. O acordo não foi no mérito, mas na tramitação, no procedimento. Para ser justo com o que aconteceu, ele negociou o que dava. Eu sou uma pessoa de diálogo. É claro que eu tenho minha posição, mas estou aqui pelo governo, eu consulto o governo”, afirmou.

Para 2026, Guimarães apontou as prioridades do governo: PEC da Segurança, PL Antifacção, fim da escala 6x1 e regulamentação das big techs. “Meu sentimento é de dever cumprido em 2025. Agora, é olhar para 2026 e aprovar aquilo que for prioridade, além de pensar nas eleições”, avaliou o líder.

Para o processo eleitoral, Guimarães reafirmou ser pré-candidato ao Senado Federal e garantiu que o PT faz questão que ele esteja na chapa.

“O [ministro da Casa Civil] Rui Costa fez uma apresentação ontem, olha, fizemos muita coisa no Ceará. Eu tenho material de sobra pra fazer minha campanha para o Senado. O PT não abre mão da minha candidatura ao Senado. Lula ainda nem falou da minha candidatura e eu já apareci com 24% de intenção de voto. Não tem ninguém lá no Ceará mais comprometido com esse projeto do que José Guimarães”, disse.

Sobre o governo, o líder de Lula também confirmou que Elmano é o nome do grupo para o governo do estado. “O candidato é o Elmano. Tem todo tipo de fofoca, todo tipo de especulação. Ele tem o direito de ser candidato à reeleição e nós estamos prontos preparados para ganhar a eleição, seja contra o Ciro ou contra qualquer outro bolsonarista”, concluiu Guimarães.

