PT e PSD fecham chapa majoritária no Piauí

Foto: Renato Araújo/Câmara dos Deputados Rafael Fonteles (PT) foi eleito governador do Piauí no primeiro turno das eleições de 2022

Gilberto Kassab (PSD-SP) e o presidente Lula (PT) fecharam acordo e definiram a chapa majoritária governista para as eleições de 2026 no Piauí. O petista Rafael Fonteles, considerado um fenômeno político, é nome certo para a reeleição ao governo do estado. MDB e PSD completam a chapa com Marcelo Castro e Júlio César como candidatos ao Senado.

Ontem, Lula se reuniu com Júlio César (PSD-PI) para fechar o apoio. O encontro selou o alinhamento político entre os dois grupos e Júlio, o deputado mais votado do estado em 2022, reafirmou compromisso com Lula e Fonteles.

A chapa, encabeçada por um governador com mais de 70% de aprovação, é considerada forte o suficiente para derrotar Ciro Nogueira, presidente do PP e candidato ao Senado. Ciro tem o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), mas viu seu nome vinculado a facções criminosas e perdeu força.

Caso Júlio seja eleito e Marcelo Castro reeleito, o governo vai reforçar a base no Senado, que já conta com a chapa Wellington Dias (PT-PI)/Jussara Lima (PSD-PI). Ela está em exercício enquanto o ex- governador ocupa a titularidade no Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome.

