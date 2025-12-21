Candidatura de Flávio faz União Brasil se aproximar do PT

Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados ￼PRESIDENTE da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB)

O centrão mandou recados políticos a Jair e Flávio Bolsonaro. É verdade que, após o anúncio da pré-candidatura do Senador e filho 01 do ex-presidente, o Congresso Nacional aprovou o PL da Dosimetria. Ao mesmo tempo, o União Brasil se reuniu com o presidente Lula e pediu de volta o Ministério do Turismo e Hugo Motta, do Republicanos, se encontrou com o presidente.

A jogada foi toda combinada nos bastidores. A ala governista do União Brasil fez questão de se reaproximar de Lula e pedir o ministério. Já Hugo Motta indicou o representante do partido que substituiu Celso Sabino (Gustavo Feliciano é o novo ministro) e, depois de 4 meses, voltou a posar ao lado do presidente Lula. "O respeito não se perdeu. Mesmo quando houve divergência, continuamos conversando. A relação termina o ano estabilizada, com perspectiva de que entremos em 2026 conversando mais, superando as divergências", disse Motta.

Dentro do União Brasil, o movimento é visto como recado ao bolsonarismo. Partidos do centrão tentam viabilizar a candidatura de Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), com os apoios do próprio União e do PSD. A reaproximação do governo mostra a busca por uma maior estabilidade política. Há críticas à condução da economia, mas, politicamente, os partidos da base têm voz no governo.

E no Ceará?

A posição do União Brasil no Estado só deve ser definida em 2026, mas a tendência maior é que o partido componha a base governista, ao lado do ministro Camilo Santana (PT-CE), do senador Cid Gomes (PSB-CE) e do governador Elmano de Freitas (PT-CE). Por mais que Danilo Forte (União-CE) tenha fincado o pé na oposição, a executiva nacional vê mais ganhos ao partido na composição com o bloco governista.

Foto: O POVO Deputado José Guimarães

Guimarães lista prioridades do Governo Federal para 2026

O líder do governo Lula na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT-CE), listou as prioridades do presidente para 2026. Segundo o parlamentar, o governo vai começar o ano com foco nas aprovações do projeto de Lei Antifacção, da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública, na regulamentação das redes sociais e na redução da escala de trabalho 6x1.

A meta é ter as quatro matérias aprovadas antes do período eleitoral para dar ainda mais popularidade a Lula e aos candidatos governistas em outubro. "Meu sentimento é de dever cumprido em 2025. Agora, é olhar para 2026 e aprovar aquilo que for prioridade", afirmou o Guimarães.

Governo promete R$ 5 mi em 'Emendas Panetone'

As duas últimas semanas parlamentares foram de flores para o Governo Federal. Além da aprovação da Lei de Orçamento de 2026, o governo garantiu o aumento de arrecadação da ordem de R$ 22 bilhões com a redução de incentivos fiscais e as taxações de Bets e fintechs.

Para aprovar a matéria, o governo se comprometeu a pagar R$ 5 milhões em emendas parlamentares para quem apoiasse os textos. O pagamento, porém, deve ficar para o ano que vem.

A expectativa é de aceleração no pagamento de emendas neste fim de ano, já que o Governo Federal está devendo quase R$ 10 bilhões, recursos que estão atrasados. A promessa é de empenhar tudo até o dia 31 de dezembro.



