Edinho Silva cita Camilo e Elmano como sucessores de Lula

Quem será o sucessor de Lula na esquerda brasileira? A pergunta foi feita para Edinho Silva, presidente do partido, que afirmou não apostar em ninguém. “O sucessor de Lula não será um nome, será o PT. O partido forte e organizado construirá nomes e processos para que a gente continue disputando os rumos da sociedade brasileira”, avaliou.

Para Edinho, porém, alguns nomes já não são mais lideranças regionais, e sim nacionais. Para ele, Fernando Haddad, ministro da Fazenda, é a maior liderança do Brasil atrás de Lula, em razão das eleições de 2018, em que Haddad participou da corrida. Outros nomes, porém, aparecem como possibilidades.

“Ninguém tem dúvida de que Fernando Haddad é um líder nacional. Mas nós temos outras lideranças emergentes no PT. O Camilo é uma grande liderança. Ele só não é nacionalizado porque nunca foi exposto nacionalmente, mas no Ceará a aprovação do Camilo é espetacular. E assim a gente pode dizer do Elmano que está vindo aí” disse Edinho.

Para Edinho, já existe outro ‘Camilo’ no Nordeste: trata-se de Rafael Fonteles, governador do Piauí. “O Rafael é um fenômeno! Vai ser reeleito como o Camilo foi, com larga vantagem. É outro que vai ter o nome nacionalizado em breve”, cravou.

Sucessores e lideranças à parte, Edinho afastou qualquer possibilidade de que haja um nome tão forte quanto o atual presidente. “O presidente Lula é o maior interlocutor político mundial do campo progressista e maior político da história do Brasil. Não vai existir um novo Lula”.

Moraes e os bancos Central e Master

O assunto cresceu e ganhou corpo na última semana após a colega d’O Globo, Malu Gaspar, noticiar encontros entre o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes e o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. A nota caiu como uma bomba na República e todo mundo correu para apurar o que fosse.

Com todo mundo que falei, só encontrei negativas. Um ministro do STF afirmou que Moraes recebeu ligações dos colegas para saber se era verdade, algo que foi veementemente negado, como nas notas escritas pela assessoria de Moraes.

Segundo o documento, eles trataram sobre as consequências da Lei Magnitsky, imposta ao ministro pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e depois retirada. “Foram tratados exclusivamente assuntos específicos sobre as graves consequências da aplicação da referida lei, em especial a possibilidade de manutenção de movimentação bancária, contas correntes, cartões de crédito e débito”, escreveu o ministro.

O Banco Central confirmou a informação e disse ainda que eles não trataram sobre a liquidação do Banco Master pelo BC. O Master é investigado por um esquema de fraudes que pode chegar a R$ 12 bilhões. Dentro do Banco do Brasil, que foi representado no encontro pela presidente da entidade, Tarciana Medeiros, a mesma versão de Moraes.

As notas e as confirmações dão fôlego a Alexandre de Moraes, mas caso surjam provas de que ele usou o poder da Suprema Corte para beneficiar um esquema fraudulento, pela primeira vez na história, devemos ter um afastamento de ministro do STF. (colaborou Maria Luiza Santos)

