Histórias que não contei em 2025

João Paulo Biage é jornalista há 13 anos e especialista em Comunicação Pública. De Brasília, acompanha, todos os dias, os passos dos parlamentares no Congresso Nacional e a movimentação no Palácio do Planalto, local de trabalho do presidente. É repórter e comentarista do programa O POVO News e colunista do O POVO Mais
Cobrir o Congresso Nacional é bem complicado, mas ainda mais difícil é cobrir o Parlamento e manter os olhos abertos para o Supremo Tribunal Federal (STF) e para o Palácio do Planalto, onde despacha o presidente Lula. Como algumas informações se sobrepõem a outras, uma ou outra nota fica pelo caminho - esquecida no celular ou guardada na memória. Vou elencar algumas delas:
O motorista de Cid Gomes
Logo que Davi Alcolumbre (União-AP) foi eleito presidente do Congresso Nacional, convocou líderes partidários para a primeira reunião de 2025. O encontro, mais reservado, ocorreu na Residência Oficial do Senado, uma mansão à beira do Lago Paranoá onde o presidente do Congresso mora quando está em Brasília.
Fim de encontro e os senadores começam a sair da casa. Passam três carros antes do primeiro parar para falar com a imprensa. A janela se abre e é possível identificar a alma caridosa disposta a ajudar os profissionais que derretiam no sol: o líder do PSB, Cid Gomes. No assento do carona, Cid não desce do carro, mas inclina o corpo para dar relatos sobre o Colégio de Líderes.
A primeira pergunta foi sobre emendas parlamentares, que estavam bloqueadas, e Cid respondeu de pronto. Na segunda, hesitação. O senador olha pro lado e confirma com o motorista se três Medidas Provisórias seriam votadas. O motorista respondeu que sim e eu já cocei a cabeça. "O que o assessor do Cid fazia na reunião?", me questionei. Mais um questionamento e mais uma confirmação com o motorista.
À essa altura, eu já não me aguentava de curiosidade. Abaixei para ver quem era o motorista e veio a surpresa: no volante estava Eduardo Girão, líder do Partido Novo no Senado, que também tinha participado da reunião.
Dei uma risada, comentei a curiosidade que me passava pela cabeça e eles, então, justificaram a saída no mesmo carro: como ambos se dirigiam ao aeroporto, Cid pegou carona com o conterrâneo. Rivais, mas não inimigos.
O impacto dos times de futebol em Brasília
Primeiro, é bom contextualizar: Corinthians, Flamengo e Vasco concentram as torcidas dos "homens fortes" da política nacional: Lula torce por Corinthians e Vasco; o presidente da Câmara, Hugo Motta, e o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso são Flamengo; Davi Alcolumbre é Vasco.
Hugo Motta é o mais fanático: faltou a uma sessão para assistir Flamengo x Ceará, que garantiu o título brasileiro ao time carioca. Ele também cancelou uma sessão para acompanhar a derrota do time do coração para o PSG, na final do Mundial de Clubes.
Davi Alcolumbre é mais contido e ficou até tarde votando o PL da Dosimetria, sessão que terminou durante a primeira partida da final entre Corinthians e Vasco, pela Copa do Brasil. Na última sessão do ano, chegou a palpitar para a finalíssima. "Acho que ganhamos, mas eu fiquei feliz, mesmo, foi com a derrota do Flamengo", opinou antes da porta do elevador presidencial se fechar pela última vez no ano. Não ganhamos, presidente…
Os bastidores da política em Brasília você encontra aqui. Acesse minha página
e clique no sino para receber notificações.