Camilo quer deixar o MEC e vai conversar com Lula

Foto: Samuel Setubal Ministro da Educação, Camilo Santana

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), confirmou que deve deixar o ministério em março deste ano. O objetivo é dar dedicação total às eleições, principalmente, garantir as reeleições de Lula à presidência e de Elmano de Freitas ao governo do Ceará.

“Esse trabalho nós vamos fazer, tanto a nível do meu estado, que eu represento como senador da República, com o mandato. Tenho o mandato, e poderei voltar com o mandato, precisando de mim para me dedicar, que vocês sabem que o papel de ministro é do Brasil inteiro, para a gente ficar ausente do nosso Estado. Então, eu vou me dedicar muito para que não haja retrocesso no Ceará, nem haja retrocesso no Brasil”, disse o ministro durante café da manhã com a imprensa.

Camilo rejeitou a possibilidade de ser candidato ao governo do estado e garantiu a candidatura de Elmano de Freitas. “Para deixar muito claro: qualquer saída minha do ministério será para me dedicar à reeleição do governador Elmano e à reeleição do presidente Lula”, afirmou.

A saída, porém, depende do aval de Lula. “Vamos discutir com o presidente, por quem eu devo gratidão e a honra de estar aqui, fruto de um convite dele”, lembrou.

