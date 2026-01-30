Foto: Samuel Setubal Ex-presidente Jair Bolsonaro

A pedido do ministro Alexandre de Moraes, policiais militares acompanharam a rotina do ex-presidente, Jair Bolsonaro, nas duas primeiras semanas dele no Complexo Prisional da Papuda. Jair cumpre pena após condenação a 27 anos e 3 meses de prisão pela tentativa de golpe de Estado. Mesmo assim, Bolsonaro não tentou reduzir a pena por trabalho ou leitura.

Há duas formas de diminuir a pena: a remição por leitura de livros específicos e trabalhos direcionados ao local onde está preso. Bolsonaro não fez nenhuma das duas em 15 dias de prisão. Para que a pena seja diminuída, deve-se contar os dias de atividade laboral e relatórios por escrito dos livros lidos. Ele, porém, não apresentou qualquer dessas possibilidades.

O relatório aponta que Bolsonaro recebeu atendimento médico todos os dias no local e faz caminhadas, em média, duas vezes ao dia: 10 minutos pela manhã e 15 minutos à tarde. A fisioterapia dura uma hora e é feita três vezes por semana. Em 3 oportunidades, Bolsonaro recebeu o acompanhamento religioso do Pr Thiago Manzoni. Por 9 dias, o ex-presidente foi assistido pelos advogados.

Os médicos, normalmente, entram na cela de Bolsonaro quatro vezes ao dia, mas os policiais esclarecem que os atendimentos, em maioria, são avaliações clínicas de rotina, voltadas ao monitoramento do estado geral de saúde do custodiado, abrangendo aferição de sinais vitais e avaliação clínica geral. O acompanhamento é preventivo.

