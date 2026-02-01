Lula trabalha por Guimarães e incomoda Cid

Foto: Ricardo Stuckert/PT ￼LULA e Cid em evento no interior do Ceará

.

O presidente Lula entrou em campo e passou a defender de forma mais veemente a candidatura de José Guimarães (PT-CE) ao Senado Federal. Lula conversou com a ministra Gleisi Hoffmann (PT-PR) e pediu que o PT garanta todo o apoio possível ao líder do governo na Câmara dos Deputados durante as articulações eleitorais.

A fidelidade de Guimarães ao PT é o ponto defendido por Gleisi e Lula para o apoio. Pré-candidato ao Senado, Guimarães conta com a ajuda do presidente para tentar abocanhar uma das vagas disponíveis em 2026. "O presidente tá comigo. Firme e forte", confirmou o deputado à coluna.

Movimento incomoda Cid Gomes

O senador Cid Gomes está descontente com o patrocínio. Não que ele ache que exista problema em Lula querer Guimarães como candidato, mas incomoda o fato do presidente estar se metendo nas decisões do grupo político, comandado por ele e pelo ministro da Educação, Camilo Santana (PT-CE).

Parte da chateação de Cid com Camilo é, justamente, por causa desse assunto. Para Cid, Camilo precisa 'peitar' algumas decisões de Lula e até ignorar ordens do presidente, que tem o PT como prioridade. O senador pondera que as preferências dadas ao partido deixam as outras siglas do grupo relegadas. O clima, porém, não é de rompimento.

Idilvan não foi contatado por candidatura

O deputado federal licenciado para a Secretaria de Educação de Fortaleza, Idilvan Alencar (PDT-CE), não recebeu contato do senador Cid Gomes para ser candidato ao Senado Federal. Ele segue trabalhando pela reeleição como deputado, mas está à disposição do grupo

"Política não é carreira solo. Eu faço parte de um grupo e a missão que esse grupo quiser que eu cumpra, eu topo. Para deixar bem claro, eu não fui contatado pelo Cid, pelo Elmano ou pelo Camilo. Fico feliz por ser lembrado, mas estou focado no município de Fortaleza, neste momento", respondeu à coluna.

Volta dos trabalhos legislativos

Câmara e Senado retomam os trabalhos nesta segunda-feira. A semana, porém, promete ser de pautas tranquilas. A Câmara vai analisar a Medida Provisória que institui o programa Gás do Povo e a implementação de um Instituto Federal de Educação no sertão da Paraíba. O Senado terá sessões semipresenciais e só deve ter a presença de todos os senadores depois do Carnaval.

A movimentação maior promete ocorrer na quinta-feira, quando o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, vai prestar depoimento à CPMI do INSS. A defesa do banqueiro, porém, uer garantir habeas corpus para que ele não seja obrigado a comparecer.

Lula, Motta e picanha

Já na quarta-feira, para começar o ano bem com os parlamentares, o presidente Lula vai promover um churrasco para líderes partidários. O evento será na Residência Oficial da Granja do Torto, em Brasília. O presidente da Câmara, Hugo Motta, confirmou presença.

A ideia é fazer igual com senadores após o Carnaval e ter um início de ano tranquilo para o Governo Federal no Congresso. Lula quer aprovar antes do meio do ano a PEC da Segurança Pública, considerada primordial para as eleições de outubro.



