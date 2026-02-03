Como a CPMI do Master pode prejudicar Jair Bolsonaro?

Foto: MAURO PIMENTEL / AFP Jair Bolsonaro

A oposição mobilizou 238 deputados e 42 senadores para aumentar a pressão sobre o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), e fazê-lo criar a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Banco Master. A ideia de coletar o máximo possível de apoios ao colegiado é colocar Alcolumbre contra a parede, já que aliados dizem que o presidente é contra a CPMI.

Os mais próximos de Davi dizem que o presidente é contra CPMIs por considerar que a investigação não é efetiva e que o colegiado se torna palanque político, mas o problema é outro: Daniel Vorcaro, dono do Master, tinha ligações com figurões da política e uma investigação pública pode ser um problema para esses caciques.

Outro prejudicado pelo requerimento da CPMI do Master é o ex-presidente Jair Bolsonaro. Durante o ato de 3 anos do 8 de janeiro, o presidente Lula vetou o PL da Dosimetria e a análise sobre o veto depende de uma sessão conjunta do Congresso Nacional. O problema é que o pedido de CPMI é de leitura obrigatória pelo presidente do Parlamento e, caso Davi não queira implementar a comissão, vai adiar a sessão para o segundo semestre.

Com isso, a derrubada do veto do PL da Dosimetria também seria adiada para depois das eleições e Bolsonaro não terá a pena reduzida no curto prazo.

CPMI do INSS não deve ser prorrogada

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS não deve ser prorrogada. A investigação não teve grandes desdobramentos e não houve avanço no relatório por parte do deputado Alfredo Gaspar. Mesmo com o pedido do presidente do colegiado, Carlos Viana (Podemos-MG), de prorrogação por 60 dias, Davi Alcolumbre deve decidir pelo encerramento da investigação em março.

A CPMI do INSS vai ouvir, na próxima quinta-feira, o presidente do órgão, Gilberto Waller. Já o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, que viria ao colegiado no mesmo dia, teve a audiência adiada para o dia 19 de fevereiro. O pedido de adiamento foi feito pela defesa de Vorcaro, que alegou que o dono do Master está com problemas de saúde. Pelo acordo feito, Vorcaro não entrará com pedido de habeas corpus.

