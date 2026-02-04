Logo O POVO+
Ciros, ACM e pais políticos: os bastidores das reuniões do União Brasil
Foto de João Paulo Biage
João Paulo Biage é jornalista há 13 anos e especialista em Comunicação Pública. De Brasília, acompanha, todos os dias, os passos dos parlamentares no Congresso Nacional e a movimentação no Palácio do Planalto, local de trabalho do presidente. É repórter e comentarista do programa O POVO News e colunista do O POVO Mais

Ciro Nogueira na chapa presidencial, força de Ciro no Ceará e ACM Neto líder nas pesquisas na Bahia levaram Rueda a fazer pouco caso de Roberto Pessoa, Zezinho Albuquerque e Oscar Rodrigues
Foto: Kalina Maurer/Comunicação União Brasil/divulgação Antônio Rueda, o presidente do partido União Brasil

Antônio Rueda (União Brasil-PE), presidente do União Brasil, sabonetou enquanto foi possível: prometeu mundos para um lado, fundos para o outro, mas a federação União Progressista bateu o martelo e vai estar com Ciro Gomes (PSDB-CE) e a oposição nas eleições. Os motivos principais são o alinhamento nacional com o bolsonarismo e as chances do grupo ter dois dos três maiores colégios eleitorais do Nordeste. Ciro Nogueira (PP-PI) quer fazer parte da chapa presidencial, enquanto Ciro Gomes e ACM Neto (União Brasil-BA) lideram pesquisas de intenção de voto.

A terça-feira, 3, foi recheada de encontros para selar o apoio. Rueda e Ciro Nogueira jantaram com Danilo Forte, Capitão Wagner e Ciro Gomes e bateram o martelo. Antes, porém, o encontro foi com os governistas Fernanda Pessoa, Moses Rodrigues e AJ Albuquerque, que não não foram sozinhos à reunião. Cada um deles levou o pai para aumentar o poderio político da conversa. Roberto Pessoa, Oscar Rodrigues e Zezinho Albuquerque reforçaram o grupo e pressionaram por um acordo com os governistas.

Na mesa, uma vaga no Senado, que seria entregue a Moses, e a ampliação do número de deputados federais com os apoios do ministro da Educação, Camilo Santana (PT-CE) e do governador Elmano de Freitas. Ciro, o Nogueira, e Rueda, porém, rechaçaram a possibilidade: a ordem no UPb é ter um alinhamento anti-PT.

Eles também ponderam que as chances de Ciro Gomes e ACM Neto, rivais de petistas, são grandes. O primeiro tentará o Governo do Ceará, enquanto o segundo lidera as pesquisas na Bahia. Fazer alinhamento com o grupo governista no Ceará diminui as chances de Ciro e impacta no futuro de ACM Neto. Aliás, o neto de Antônio Carlos Magalhães foi crucial para o desembarque do União Progressista na oposição.

Por mais que o cenário tenha sido negativo para Moses Rodrigues, Fernanda Pessoa e AJ Albuquerque, eles não cogitam mudar de partido. “Se tivermos a autorização da Nacional, o que acredito que teremos, vamos apoiar a chapa do Elmano, independente de qualquer posição do Capitão Wagner”, cravou Fernanda. (Colaborou Maria Luiza Santos)

