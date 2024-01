ITA no Ceará e investimento aeroespacial na Bahia

Foto: FERNANDA BARROS Sede do ITA em Fortaleza será instalada na Base Aérea

A política de cotas completou 10 anos no Brasil em 2022. Mas o vestibular do Instituto de Tecnologia Aeronáutica (ITA), um dos mais concorridos do País, só passou a ter vagas para cotistas em 2018. Houve decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) a obrigar. A Corte decidiu que a política também deveria ser aplicada em concursos das Forças Armadas. Os candidatos que concorrem pelas cotas seguem o trâmite. Passam por uma comissão para avaliar a autodeclaração.

O que o ITA chama de rigor é visto com antipatia por grupos do segmento identitário. E entre o rigor no filtro, com base nos critérios de rigorosos de aprovação, e a bandeira identitária, o ITA mira no filtro. Em nome da sua razão de ser. Uma instituição de referência na formação de quadros, não apenas para a Força Aérea Brasileira (FAB), mas para o País. Aliás, isso decerto faz do ITA ser mais visível do que o Instituto Militar de Engenharia (IME), focado na formação de quadros para a engenharia do Exército. Por decisão política de Getúlio Vargas, o ITA olha para além da FAB.

O deputado federal Idilvan Alencar (PDT-CE), ex-secretário da Educação do Estado e reconhecido pela vinculação com o tema, desenhou projeto de lei para destinar 50% das vagas do ITA para estudantes egressos do ensino médio na rede pública. A ideia é regada pela boa intenção, mas vai de encontro ao fundamento do ITA: oferecer ao País um centro de excelência. Tal qual o norte-americano MIT. A pauta cotista não é desprezível, mas não é urgente como avançar naquilo que o Ceará espera com o ITA em Fortaleza, a criação de um ecossistema acadêmico a integrar as universidades cearenses em torno de uma política de desenvolvimento.

A propósito, a vinda do presidente Lula hoje ao Ceará, para o evento de lançamento da pedra fundamental do ITA na Base Aérea, é simbólica, como toda pedra lançada. Mas a pedra fundamental no meio do caminho da refinaria Premium II da Petrobras, no Pecém, aquela que nunca passou de uma miragem, deixou os cearenses um tanto céticos com estes simbolismos.

Ontem, Lula assinou parceria com o Governo da Bahia (do PT) e com o Senai Cimatec para a criação do Parque Tecnológico Aeroespacial da Bahia. Segundo o Planalto, o parque representa o ingresso do Brasil no mercado aeroespacial, setor que movimentou, em 2023, US$ 807,7 bilhões, valor que poderá chegar a US$ 1,4 trilhão até 2032. Segundo o Governo, o parque ficará na Base Aérea de Salvador e será espaço para promover o ensino e pesquisas avançadas sobre o campo aeroespacial. A previsão de início das obras não foi informada.

Opa, não faria mais sentido que este parque estivesse no estado onde haverá um ITA? Essa coisas diminuem as pedras.



ABREU E LIMA

A Refinaria de Pernambuco

A retomada da ampliação da Refinaria Abreu e Lima, em Ipojuca (PE), ontem pelo presidente Lula, não pode ser vista sem olhar o retrovisor. A ida de Lula também foi simbólica. Inaugurou os investimentos bilionários da Petrobras no refino. Quando houve movimento semelhante na Era Dilma, os casos de corrupção revelados pela Operação Lava-Jato, da Polícia Federal, tragaram a Diretoria da estatal e o PT. O descrédito da Lava-Jato ante os destinos de Moro e Dallagnol não implicaram ignorar o que houve. A Petrobras porá algo entre R$ 6 bilhões e R$ 8 bilhões.

Foto: Mauri Melo Cândido Albuquerque, ex-reitor da UFC

LABOMAR

Cândido não faria, mas respeita

O ex-reitor da UFC Cândido Albuquerque foi cético, mas contido na leitura sobre o novo campus de Iracema, projeto do seu sucessor Custódio de Almeida. Na rádio O POVO CBN, disse não saber de onde irão tirar dinheiro para fazer. Mas ponderou: "Eu respeito a decisão do reitor, respeito mesmo". Cândido afirmou ter irrigado a ideia de levar o Labomar para um "prédio grande" no Campus do Pici. "Espero que dê certo, que seja uma unidade que traga capacidade de pesquisa, capacidade de inovação, de boa formação nesta área do mar, que é uma economia muito importante, mas realmente não era uma ideia inicial que eu abraçaria num primeiro momento".

PROJEART

Terceira fábrica para liderar

A Projeart, do segmento de produção de estruturas metálicas, chegou aos 31 anos. Está em fase de conclusão da terceira fábrica ainda no primeiro semestre de 2024. Quando finalizada, a unidade contará com uma área de 100 mil m² e triplicará a capacidade produtiva. Gera hoje declarados 430 empregos, sendo 200 diretos e 230 temporários na obra. A unidade, no Eusébio, mira na liderança nacional do segmento, ao ampliar em mais de três vezes a capacidade de produção atual.

Horizontais

Assistência rural - A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ematerce) marcou o início das atividades comemorativas aos 70 anos de fundação, com o lançamento de vídeo institucional nos seus canais de mídia social. Em sete décadas, a Ematerce tornou-se referência em Assistência Técnica e Extensão Rural.

Grupo - A Gomes de Matos Consultoria agora é um braço do grupo empresarial multi-negócios GM GROUP. O novo posicionamento vale para a Rocket 55 (treinamentos, mentorias e certificações), Diezel (marketing digital), Corporate Connections (espaço para eventos), Cash Led (paineis de LED) e BS Innovation Hub (inovação e aceleração de startups).

Luz - O Grupo Newlight encerrou o ano de 2023 com um crescimento declarado de mais de 40% no faturamento. Reflexo do que considera recuperação do setor de eventos. Ao fechar o ano, adicionou 480 eventos ao seu portfólio. Os sócios André Verçosa, Geórgia Fontes, Pedro Neto e Renata Porto tocam a operação.