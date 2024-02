Os 10 brinquedos mais vendidos em 2023

Foto: Freepik A indústria acabou diminuindo seu nível de distribuição no País, principalmente de produtos com o preço médio abaixo de R$ 50, diz a Circana

Carrinhos hot wheels lideram a lista dos brinquedos mais vendidos em 2023. Eles ocupam o primeira e a segunda posição no pódium, além do nono lugar. A boneca Barbie emplacou o quinto e o sexto lugares. São destaques em uma indústria de brinquedos brasileira que registrou queda nas vendas em 2023. Mas o mercado de brinquedos no Brasil obteve faturamento de quase R$ 5 bilhões , com aproximadamente 66 milhões de unidades vendidas, resultando em um preço médio de R$ 73 por brinquedo. Durante o ano, a categoria apresentou queda de 12% em faturamento e 21% em unidades. Os dados são apontados pela empresa global de data tech para análise do comportamento de consumo, Circana.

Alguns fatores influenciaram diretamente os resultados das vendas no mundo, como por exemplo a volta das experiências fora de casa após a pandemia, que impulsionou as vendas de algumas categorias. O aumento do tempo das crianças em telas e videogames e a greve dos roteiristas no cinema nos EUA – o que causou uma queda da ida aos cinemas e por consequência no consumo de conteúdos que impactam diretamente na compra de brinquedos – também foram fatores que impactaram as vendas.

No Brasil, a crise no varejo foi agravante. “A indústria acabou diminuindo seu nível de distribuição no país, principalmente de produtos com o preço médio abaixo de 50 reais, afetando a oferta e o consumo como um todo. Além disso, não tivemos em 2023 a venda das figurinhas da copa, que foram um grande sucesso em 2022. Essa foi uma das razões para a queda do número de vendas em unidades”, afirma Ana Claudia Weber – diretora de Client Development da Circana.

“Mesmo com esse resultado, se compararmos o ano de 2023 com o ano de 2019, foi registrado um crescimento de 2% em faturamento. Isso mostra que o consumidor ainda está investindo em compras na categoria e que, com a recuperação do varejo, o mercado tem muitas oportunidades de seguir evoluindo”, completa Ana.

Os 10 Itens mais vendidos em 2023 no Brasil

Carrinho Hot Wheels Veículos Básicos Sortidos - Mattel

Hot Wheels Kit 5 Carrinhos Básicos Sortidos - Mattel

Quadriciclo Infantil Spider com Pedal e Empurrador - Maral

Boneco Avengers Figura Olympus - Hasbro

Barbie Casa dos Sonhos - Mattel

Barbie Fashionista Básica - Mattel

Quadriciclo Caixa Multicor - Maral

Triciclo Velobaby G2 Passeio & Pedal - Bandeirante

Hot Wheels Monster Trucks 1:64 - Mattel

Boneca Barbie Profissões Bailarina - Mattel



Natal e Black Friday

Quando analisadas as vendas nos meses de novembro e dezembro de 2023, o mercado de brinquedos retraiu 14%, se comparado ao ano anterior. A porcentagem é ainda maior do que a queda de 12% registrada durante todo o ano. Ainda assim, segundo a Circana, algumas categorias e produtos conseguiram se destacar positivamente como blocos de montar, pelúcias e eletrônicos infantis.

Categorias que mais cresceram no período

Cartas Estratégicas

Blocos de Montar

Veículos de Dedo

Companheiros de Jogos Robóticos Interativos (ou Bixinho Virtual)

Pelúcia



Brinquedos que mais cresceram no período

Barbie Color Reveal Boneca Looks Denim

Boneca Infantil Wandinha Addams

Boneca Diver New Born Vamos Brincar

Bitzee Pet Digital Interativo

2 Decks Pokémon Baralho de Batalha Ampharos EX e Lucario EX