Enel Ceará reduz terceirizadas

Foto: FCO FONTENELE Marcia Sandra, Presidente da Enel Ceará

A presidente da Enel Distribuição Ceará, Márcia Sandra Vieira, disse que a companhia vai avançar na primarização dos serviços de manutenção e operação. Noutros termos, menos terceirizadas e mais funcionários próprios. A Enel contratou 600 eletricistas desde o ano passado, quando começou a primarizar. Também adquiriu uma frota de 340 caminhões. É algo inimaginável há não muito tempo. Segundo Márcia, o modelo oferece maior agilidade.

A Enel tem 11 mil pessoas em campo, contudo, diz ela, precisava de mais tecnologia. "São mais equipes pesadas, caminhões, antes eram equipes menores. E para que isto acontecesse com a velocidade que nós queríamos que acontecesse, era importante fazer essa primarização e colocar essa tecnologia em campo rapidamente". Antes, descreve: "Ia uma equipe menor e não resolvia, como um cabo, aí eu chamava outra equipe e o cliente dizia assim 'veio uma equipe e não resolveu nada'. Agora na primeira visita à sua residência, à sua rua, que a gente dê a solução definitiva".

A mudança no modelo da Enel Ceará impacta diretamente o mercado local. Uma só terceirizada do Ceará se lamenta por ter desmobilizado 25 equipes emergenciais. O Ceará é pioneiro dentre as unidades Enel, mas São Paulo também segue o mesmo rumo. No Ceará, a Enel avança nas equipes próprias ao tempo em que forma eletricistas em conjunto com o Senai, com o qual construiu três centros de treinamento - Fortaleza, Sobral e Juazeiro do Norte. Há turmas de mulheres eletricistas.

BNB

FNE vai ajudar afetados pela estiagem

Agricultores familiares e produtores rurais prejudicados pela seca terão R$ 400 milhões em crédito para custeio pecuário e poderão renegociar suas dívidas com o Banco do Nordeste. O presidente Paulo Câmara entregou a boa nova para o presidente Lula anunciar em Minas - estado incluído em parte na área de atuação do banco. O Conselho Monetário Nacional (CMN) deu o aval para a linha emergencial de crédito rural usar dinheiro do FNE.

CHINESA

GWM se valorizam ou caem menos, mostra tabela Fipe

A tabela Fipe, referência do mercado para quem quer comprar ou vender um veículo, mostra os modelos GWM como os únicos seminovos com valorização ou os menos desvalorizados em seus segmentos. O GWM Haval H6 HEV, por exemplo, foi o único da sua categoria a apresentar valorização (+ 3,4%) em dezembro de 2023 sobre o valor do zero quilômetro em abril do mesmo ano, mês de lançamento da linha.

REFRIGERANTE

A reversão da falência da Mais Sabor borbulha

O Tribunal de Justiça reverteu a falência da Mais Sabor Refrigerantes e a empresa retomou na quarta-feira a posse da fábrica e dos demais ativos que haviam sido arrecadados pela administradora judicial. A decisão publicada no dia 26 de janeiro passado foi ratificada na segunda-feira. O martelo foi novamente batido ao julgar os embargos de declaração opostos pela Administradora Judicial da Massa Falida, contra a decisão de 26 de janeiro.

Segundo o advogado da empresa, Roberto Lincoln, sócio do Braga Lincoln e Seixas Advogados, a decisão do TJ segue o entendimento dos tribunais superiores sobre a matéria. Ele aponta a viabilidade da empresa e cita a proteção dos postos de trabalho e da cadeia produtiva em torno da indústria. A empresa empregava diretamente mais de 200 funcionários. Todavia, há questionamentos a borbulhar. Pelo menos um credor, disposto a adquirir os ativos, lembra que o relator do Tribunal, após decidir contrariamente à suspensão da falência, meses após, alegou ser impedido para decidir no processo e convocou um substituto.

O juiz substituto assumiu os processos e logo deu uma liminar suspendendo a falência em um processo diferente. A falência da Mais Sabor Refrigerantes havia sido decretada em primeira instância em junho de 2023, pela 2ª Vara Empresarial, de Recuperação de Empresas e de Falências do Estado. A reversão foi assinada pelo juiz convocado Paulo de Tarso Nogueira, da 3ª Câmara de Direito Privado do TJCE. O Tribunal em breve irá julgar o mérito dos recursos.

Horizontais

Médico - O médico Roberto Kalil, presidente do Conselho Diretor do Incor e diretor de Cardiologia do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, além de professor titular de Cardiologia da Faculdade de Medicina da USP (FMUSP), será entrevistado na manhã desta sexta-feira, 9, no programa O POVO no Rádio, na rádio O POVO CBN. A partir das 9 horas.

Aeroporto 2024 - Para o período de Carnaval, considerando 9 a 14, a Fraport estima que 15 mil passageiros passem pelo Pinto Martins (que ela chama de Fortaleza Airport), por dia. A expectativa é de uma média de 102 voos/dia, entre chegadas e partidas, domésticos e internacionais e 22 voos extras para o período. A projeção é de que o pico de movimentação ocorra no dia 10, com 114 voos e 16.700 passageiros. Os voos com maior frequência entre o dia 9 e 14/2 são: Recife, Guarulhos, Congonhas/SP, Brasília e Galeão/RJ.

Bancos - A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) avisa: não haverá atendimento nas agências bancárias durante o feriado de Carnaval, nos dias 12 (segunda-feira) e 13 (terça-feira). Já na Quarta-Feira de Cinzas, 14, o início do expediente será às 12h.