São Luiz compra duas lojas do supermercado Brasileiro

Foto: Fernanda Barros FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 26-08-2022: Produtos derivados do caju, no Mercadinho São Luiz. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo)

O Mercadinhos São Luiz comprou duas lojas da rede de supermercados Brasileiro. Uma unidade em Maracanaú e outra na avenida Abolição esquina com rua Oswaldo Cruz, no Meireles. O Brasileiro pertence a três sócios. Eles seguem no ramo com duas lojas. Um é investidor principal e dois de operação. As lojas ficam no Rodolfo Teófilo e Passaré. O site oficial já nem lista as lojas vendidas. A loja da Abolição foi uma aposta de risco.

As duas lojas mantidas por Brasileiro foram as iniciais da rede. A primeira foi inaugurada em março de 2019, no bairro Rodolfo Teófilo, bem próximo ao Hemoce e à Faculdade de Medicina. Em julho de 2021 abriu a segunda loja, no Passaré, próximo a Arena Castelão.

O São Luiz tem 20 lojas. Dezesseis em Fortaleza, duas no Eusébio e duas em Juazeiro do Norte. Opera também a rede de atacarejo Mercadão São Luiz. São duas lojas em Fortaleza e uma no Crato.