Financiamento universitário: prazo para pedir 100% no BNB vai dia 29

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, 05-11-2023: Primeiro dia de prova do Enem 2023, na Unifor. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo)

Até o dia 29 estudantes de instituições de ensino superior privadas podem solicitar crédito de até 100% das mensalidades no portal do Banco do Nordeste. A data final para inscrições também vale para os clientes que irão renovar o financiamento, bastando acessar o site do BNB e requisitar a renovação. Clique aqui.



A modalidade de crédito, concedida no âmbito do Programa de Financiamento Estudantil (FNE P-Fies), é válida somente aos estudantes de instituições de ensino conveniadas ao banco.



Em 2023, foram liberados R$ 36,5 milhões pelo FNE P-Fies em toda a área de atuação do BNB - Nordeste e parte dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. No Ceará, segundo o BNB, o montante contratado foi de R$ 6,3 milhões.



Para ter acesso ao crédito estudantil, os interessados devem ter realizado o Enem e obtido nota mínima de 450 pontos. Com a pontuação, basta procurar a sua instituição de ensino superior para confirmar a vigência do convênio com o banco.



Todo o processo de aprovação e liberação de recursos acontece de forma on-line, entre banco e a instituição. O prazo de pagamento chega até três vezes o tempo de duração do curso, e as prestações mensais equivalem a 35% do valor da mensalidade mais juros.



Para adesão ao programa, os centros de educação devem buscar a Superintendência Estadual do BNB mais próxima, cuja informação também consta no site do banco, sinalizar interesse em adesão ao programa e realizar procedimentos necessários à viabilização do financiamento estudantil por meio do FNE P-Fies do Banco do Nordeste.