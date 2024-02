Relação de Abilio com o Ceará começou com Tasso

Foto: Nelson Almeida/AFP Abilio Diniz chegou a viajar para os Estados Unidos

A relação de Abilio Diniz com o Ceará começou a partir de Tasso Jereissati. Foi o então jovem empresário que procurou Abilio para investir em Fortaleza. Tasso foi pedir que abrisse uma loja no shopping dele, o Center Um. Era meados dos anos 1970.



Tasso era um garoto. Tinha 22 anos. E Abilio confiou abrir uma unidade. Ele morava em São Paulo na época e acreditava que o sucesso do Shopping Center Iguatemi paulistano poderia ser replicado em Fortaleza. Foi aos EUA e ficou convicto da ideia. Para viabilizar, porém, precisava de uma grande marca, o que era difícil atrair para o Ceará. Foi quando conseguiu o Jumbo.

Ex dirigente do Grupo Pão de Açucar, o ex-ministro da Fazenda Bresser Pereira, fez em 2020 o seguinte o relato: "Um dia desses eu me perguntei qual foi, entre os meus muitos ex-alunos, aquele que se transformou em um político de primeira grandeza, e o nome de Tasso Jereissati surgiu naturalmente para mim. Ele foi meu aluno na FGV nos longínquos anos 1970; alguns anos depois, me procurou quando eu dirigia o Pão de Açúcar porque queria instalar em Fortaleza o primeiro supermercado da cidade e nos propunha uma sociedade. Tornamo-nos sócios e, mais do que isto, amigos, os dois mais Abilio Diniz. Tasso tornou-se, então, presidente do Centro das Indústrias do Ceará (Centro Industrial do Ceará (CIC), e tinha como referência os grandes líderes industriais de São Paulo".

O DNA esportivo de Abilio era difundido muito entre os funcionários. A Maratona Pão de Açúcar surgiu disso e se tornou a primeira prova de rua para muita gente em Fortaleza.



Abílio participou de painel no evento ExpoFavela, em outubro de 2023, em Fortaleza. Estava ao lado do ex-sen Tasso, prefeito de Fortaleza Sarto Nogueira (PDT), Preto Zezé (Cufa) e Ricardo Cavalcante, presidente da Fiec, dentre outros.

Anúncio da inauguração do Jumbo no Center Um Crédito: REPRODUÇÃO

Anúncio da abertura da loja do Jumbo em Fortaleza Crédito: REPRODUÇÃO