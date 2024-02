Cade aprova joint venture no gás de cozinha

Foto: Alta parcela de GLP importado no mercado cearense faz com que preço varie de R$ 90 a R$ 137

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) - o órgão antitruste do Brasil - aprovou, sem restrições, a criação de uma joint venture entre três empresas do setor de gás de cozinha (GLP). Oiltanking, Queiroz Participações e Copa Energia farão empreendimento de armazenamento de GLP, em terminal do Porto de Suape, em Ipojuca (PE). O ato de concentração fora aprovado pela Superintendência-Geral do Cade em outubro do ano passado. Contudo, provocado por recurso da concorrente Supergasbrás, o Tribunal avocou o processo para análise. Outra interessada era a Ultragaz. O requerimento, relatado pelo conselheiro Diogo Thomson, foi negado, de maneira unânime.

O novo negócio em Pernambuco terá capacidade de armazenamento de cerca de 120 mil m³ e contará com capacidade de armazenagem para gás refrigerado. Os sócios dizem que poderão importar diretamente o gás com maior agilidade, segurança operacional e tecnologia. Alegam que a criação de um novo terminal de GLP é uma alternativa à importação realizada por meio de navio-cisterna. A promessa de maior oferta de gás para a região. Segundo as empresas requerentes, a operação beneficiará o Nordeste, ante a dependência hoje da oferta de importações, feitas pela Petrobras.

Temor quanto à dependência

As terceiras manifestaram preocupações importantes, mas desconsideradas. Enquanto clientes, alertaram para a dependência dos serviços portuários de movimentação e armazenagem de GLP a serem feitos pela joint venture. Outro ponto é o fato de as três serem concorrentes. Copa e a cearense Nacional Gás Butano Distribuidora (NGB), controlada da Queiroz Participações, é forte no mercado de distribuição de GLP no Nordeste. Um terceiro argumento diz respeito à eventual desmobilização do navio-cisterna da Petrobras, o que afetaria a oferta de GLP na região.

Tribunal deu de ombros

O conselheiro relator Diogo Thomson afirmou quer o ato de concentração não afetará o mercado. "Procurei trazer elementos que demonstram que mesmo em cenário mais rigoroso, que é incerto e futuro, existem diversos fatores que mitigariam a capacidade e os incentivos ao fechamento do mercado decorrentes da integração vertical esposada na joint venture".

Thomson afirmou ainda que mesmo em cenários mais restritos de mercado relevante, a operação é pró-competitiva e permite que, no mínimo, no cenário mais rigoroso, com a hipotética saída do navio-cisterna e a desconsideração da Bahia como integrante do mercado relevante de distribuição do Nordeste, a capacidade de importação das recorrentes não será alterada, sendo suficiente para atendimento de sua demanda na região e de terceiros.

TURISMO

Brasil é sol e praia, mas com pouco americano

O Ministério do Turismo diz que o interesse mundial pelo Brasil continua, sobretudo, por sol e praia. Ao todo, declara 956.737 turistas do Exterior no Brasil em janeiro, com aumento do fluxo de todos os principais emissores, com exceção da Argentina, em profunda crise econômica. Os dados da Embratur, Ministério do Turismo (MTur) e Polícia Federal demonstram um empate com o verão anterior, com ligeiro recuo de -1,4%, puxado pelo passo atrás dos argentinos. No total, foram 14.538 turistas internacionais a menos. A queda da Argentina, principal emissor do Brasil, chegou a 19%, ou -110.310 na comparação com janeiro de 2023. Este ano, foram 452.136 argentinos. Já o segundo maior emissor foi o Paraguai, com aumento de 19.454, chegando a 104.338 em 2024. O terceiro lugar em janeiro ficou com o Chile, com aumento de 47,8% - ao todo, 77.221 chilenos. Os Estados Unidos, com alta em janeiro de 8,9%, ficaram em quinto lugar. Enviou ínfimos 51.919 este ano, 4.268 a mais ante 2023. Se o caso é sol e praia, norte-americanos vão ao México e Caribe.

EMBALAGENS I

Smurfit Kappa amplia no Ceará

Manuel Alcalá, CEO da Smurfit Kappa no Brasil, preside à inauguração da expansão da fábrica em Maranguape. A companhia é uma das principais fornecedoras de soluções de embalagens em papel do mundo. A empresa tem cerca de 47 mil funcionários em mais de 350 locais de produção em 36 países. A receita em 2022 foi de 12.8 bilhões de euros. As fábricas de embalagens da Smurfit Kappa adquirem a maior parte de suas matérias-primas em fábricas de papel próprias. A inauguração começa às 14h, com agenda até as 18h.

EMBALAGENS II

Klabin opera nova impressora

A Klabin, gigante de produção e exportação de papéis para embalagens, começou a operação de uma nova impressora na Unidade Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza. Compõe o projeto de expansão da Unidade, iniciado em 2022. Fala em reforçar a posição da empresa como principal fornecedora de embalagens de papelão nas regiões Norte e Nordeste. Com o equipamento, a Klabin amplia as opções aos clientes. Pode fazer impressões com sete cores, incluindo a aplicação de verniz UV nas embalagens. Garante também melhor exibição e destaque das mercadorias embaladas. Mira sobretudo o segmento de frutas, uma razão para a Klabin ter vindo para o Ceará.

RECHEADOS

Os pacotes de M. Dias Branco

Líder nacional em massas e biscoitos, a cearense M. Dias Branco reportou ao mercado um mega pacote de R$ 889 milhões. Este foi o valor do lucro líquido em 2023, número 84,5% acima do ano anterior. Somente no quarto trimestre, o lucro líquido alcançou R$ 342 milhões - 22 vezes acima do mesmo período de 2022. Um marco para a gestão do vice-presidente de Controladoria, Investimentos e Relações com Investidores, Gustavo Theodozio. Ele lista os pacotes de razões: crescimento de receitas em todas as regiões, recuperação dos volumes de vendas de biscoitos, massas, farinhas e farelo de trigo, disciplina na gestão de custos e menor pressão de commodities, principalmente trigo e óleo de palma. As principais marcas são Fortaleza, Richester, Vitarella, Piraquê, Adria, Isabela, Jasmine e Finna.

À FRANCESA

Casa dos Ventos R$ 12 bi até 2026

A empresa de origem cearense Casa dos Ventos vai investir R$ 12 bilhões em ativos renováveis até o final de 2026. Controla três parques eólicos e possui três em desenvolvimento, todos no Nordeste. Ao todo, gera 3,1 gigawatts (GW) de energia. A empresa da família Araripe (Mário e filhos) tem sociedade com a petroleira francesa Total Energies. A francesa comprou um terço da Casa dos Ventos em 2023. O dinheiro vai bancar um parque de energia fotovoltaica de 1 GW e a conclusão das eólicas em obra. A empresa também tem projeto para produzir hidrogênio e amônia verde no Pecém, donde pretende exportar. O BNDES aprovou em janeiro R$ 3,16 bilhões, o equivalente a 80% do total a ser investido em projeto na Bahia, em uma joint-venture entre a Casa dos Ventos e a ArcelorMittal. A energia gerada bancará 40% do consumo elétrico da ArcelorMittal no Brasil, com 123 aerogeradores.

horizontais

Raul despeja Cultura - O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Raul Araújo (cearense) negou pedido da Livraria Cultura para suspender ordem de despejo autorizada pelo juízo da recuperação judicial para desocupação da loja do Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, em São Paulo. Os aluguéis, devidos desde 2020, ultrapassam R$ 15 milhões.

Jatinho - A Embraer anunciou que as aeronaves da série Phenom 300, líderes do setor, mantiveram o status de jatos leves mais vendidos no mundo por 12 anos consecutivos, além de alcançarem o posto de bimotores a jato mais vendidos pelo quarto ano seguido. Os dados foram divulgados pela General Aviation Manufacturers Association (GAMA). Para conquistar essa distinção, a empresa entregou 63 aeronaves da série Phenom 300 ao longo de 2023.

App para corretores - A Tokio Marine anuncia o lançamento do SuperApp do Corretor. O novo aplicativo é uma iniciativa da plataforma Brokertech, focada nos parceiros da companhia, com soluções digitais.

Indenização polêmica - A operadora de seguros Sul América Companhia de Seguros Saúde e a rede hospitalar Sociedade Beneficente São Camilo foram condenadas a pagar uma indenização de R$ 20 mil por danos morais a paciente em situação de emergência. Alegou negligência médica. O caso foi julgado pela 2ª Câmara de Direito Privado do TJ do Ceará (TJCE) e teve como relator o desembargador Carlos Alberto Mendes Forte. Conforme os autos, motorista de aplicativo começou a sentir dores intensas na região abdominal. Era uma apendicite, depois descoberta. No Hospital São Camilo Cura D'Ars soube que o plano de saúde havia sido sumariamente cancelado pela Sul América. O hospital atendeu no básico, mas deu prosseguimento. E o paciente foi a outro hospital. A defesa da vítima reconheceu que ele deixara temporariamente de pagar as mensalidades e que a empresa suspendeu o serviço sem aviso. Então, mas acontece que 30 dias de atraso levam a operadora a suspender atendimento e a cancelar com 60 dias. Está em contrato e regulado pela ANS.

Reoneração aumenta passagem - A Medida Provisória 1202/2023, a reonerar a folha de pagamento dos 17 setores que mais empregam no País, é antidemocrática e inconstitucional, porque confronta votações no Congresso Nacional em favor da manutenção da Medida, é contrária à Emenda Constitucional 132/2023, da Reforma Tributária, a determinar o envio de projeto de lei pelo Executivo para regular a tributação da folha salarial. Quem sustenta a defesa pela manutenção da desoneração é a Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU), representante das operadoras de ônibus urbanos. Os empresários lançaram um manifesto conjunto em Brasília, pela campanha #DesoneraBrasil. A NTU calcula que a reoneração implica aumento nos custos totais do setor de transporte público em 6,78%, podendo levar, como consequência, a um reajuste médio das tarifas de R$ 0,31. O custo adicional iria recair, integralmente, sobre os passageiros pagantes do transporte público.

Preço comparado - Dados do Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), levantamento sobre o comportamento de preços das transações nos postos de combustível, apontaram que no Nordeste o preço médio da gasolina fechou a primeira quinzena de fevereiro a R$ 5,99, com aumento de 2,57% em relação a janeiro. Já o etanol foi encontrado a R$ 4,28 depois de obter alta de 1,66%. O diesel comum foi comercializado à média de R$ 6,12 na região, com aumento de 1,66%, e o S-10 a R$ 6,17, após acréscimo de 1,31%.

Águas do Ceará, o filme - O presidente da Assembleia legislativa, Evandro Leitão, o presidente da Aprece, Francisco de Castro Menezes Júnior, secretários de Estado e todo o estafe dos Recursos Hídricos do Ceará estarão na terça-feira, 27, no Museu da Imagem e do Som (MIS). Vão ao lançamento do filme "Águas do Ceará - Entre a Seca e a Esperança". Está marcado para as 18 horas. Haverá a entrega de comendas aos membros do Conselho de Recursos Hídricos do Ceará (Conerh) e outras autoridades.

Curso para se candidatar - O RenovaBR vai encerrar no dia 29 as inscrições para o processo seletivo para novas turmas do curso preparatório destinado às eleições municipais. A inscrição é indicada para quem tiver interesse em se candidatar a cargos eletivos nas prefeituras e câmaras municipais. Totalmente gratuita, a formação inclui aulas com especialistas em temas que vão de estratégia e planejamento de campanha, passando por técnicas de negociação e diálogo e pela gestão de políticas públicas. Pela primeira vez, o RenovaBR está aceitando a participação de pessoas que já exerceram um mandato ou estão em primeiro mandato. Interessados e interessadas devem realizar a inscrição exclusivamente via Whatsapp no número (11) 4004-2688.

Logística - A Termaco estará na Intermodal 2024, maior feira de logística, tecnologia, transporte de carga e comércio exterior das Américas. De 5 a 7 de março, em São Paulo.

Mulheres - A 8ª edição do Prêmio RioMar Mulher, com 10 homenageadas, será dia 13 de março, 19 horas, no Teatro RioMar Fortaleza. O evento é exclusivo para convidados.

Tem que rachar - A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reafirmou o entendimento de que o imóvel adquirido de forma onerosa durante casamento sob o regime da comunhão parcial de bens deve integrar a partilha após o divórcio, mesmo que o bem tenha sido comprado com recursos exclusivos de um dos cônjuges.

Dois anos - A Mercedes-Benz Vans passa a oferecer a partir deste mês garantia por dois anos aos clientes da linha Sprinter. A marca é a primeira no segmento de Large Vans a fazer esta oferta.