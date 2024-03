Foto: Inauguração da Grendene em Sobral Foto: Fernando Sá / O POVO, em 22/09/1995

Os números do balanço da Grendene, com aumento de 19,2% no indicador que representa o resultado operacional da companhia, o Ebit recorrente, em relação a igual período em 2022 - R$ 157,5 milhões - entre outubro e dezembro de 2023 impactam muito menos do que se poderia vislumbrar para Sobral, a base da produção da indústria, com oito unidades no município. Antes, mais dados.

A Grendene registrou um lucro líquido recorrente com aumento expressivo de 22,7%, chegando a R$ 256,5 milhões. E mais um. A margem líquida recorrente expandiu-se em 6,3 pontos percentuais, alcançando 33,7% em comparação com o quarto trimestre de 2022. E outro: foram vendidos 42,5 milhões de pares de calçados - retração de 2,4% - com receita bruta por par estável em R$ 21,73.

"No último trimestre do ano, o cenário macroeconômico ainda não foi o mais favorável para o consumo. Juros elevados, alto nível de endividamento, condições de crédito restritivas e um mercado de trabalho apertado continuaram impactando negativamente o consumo das famílias", disse em comunicado o diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Grendene, Alceu Albuquerque.

Pois bem, Sobral tem oito das 10 fábricas da indústria gaúcha e simboliza um marco na política de atração de investimentos do Ceará. Duas dezenas de milhares de empregos. Em sua grande maioria, chão de fábrica, manufatura. A política foi alterada ao longo dos anos. Em vez da concessão de incentivos de modo generalizado, diante do interesse de vir para o Estado, uma lógica de formação de pólos, os chamados clusters. E sempre com prioridade na chamada interiorização.

Os números da geração de empregos mostram a relevância das vagas abertas. Vide Sobral. Vide Sobral. Mas pisam em um calo. Em 2024, frente a um mundo cada vez mais desindustrializado e chinês, o Ceará precisa de mais. As fábricas de calçados não costumam trazer o design, o marketing e os investimentos em P & D. Ademais, há um quê de subestimação dos micro e pequenos negócios locais. Em todos os setores. Mal comparando, supermercados geram empregos, mas fecham mercadinhos.

EXEMPLO

Doação aumenta o ridículo

A doação anunciada por uma ex-professora da faculdade de medicina Albert Einstein, no Bronx, bairro popular de Nova York, de US$ 1 bilhão (cerca de R$ 5 bilhões), para cobrir os custos da graduação de todos os estudantes, tornou ainda mais ridículo o papel já ridículo dos ricos frívolos pelo mundo. O vexame é ainda maior em países como o Brasil. E pior ainda em terra de tantos miseráveis como o Ceará. A doutora Ruth Gottesman, 93, é viúva de um marido bilionário e a doação é uma das maiores da história dos Estados Unidos destinada a uma instituição educacional.

PARÓDIA

Alô, alô, siderúrgica

A ArcelorMittal decidiu usar uma paródia na campanha publicitária com o jingle inspirado na canção "W Brasil". Este mês a campanha será estendida. Depois de mostrar os principais atributos da produtora de aço, dizendo onde o aí está, agora virá o filme "Sonhos Possíveis", com grandes feitos da humanidade realizados graças à capacidade criativa e a utilização do aço. E, por fim, um vídeo com citações de obras cuja conclusão chegaram a ser questionadas e que se tornaram icônicas por causa do uso do produto.

HERANÇA TUCANA

O case Crediamigo no Peru

A propósito de micro e pequenos, o Crediamigo do Banco do Nordeste segue como um case brasileiro. De modo especial na América Latina, há 25 anos. O presidente do Banco do Nordeste, Paulo Câmara, levou a experiência como joia da coroa ao Peru. Ele apresentou os números do Crediamigo, "maior programa de microcrédito urbano da América Latina", à IV Reunião de Economistas-Chefes de Instituições Financeiras de Desenvolvimento da América Latina e Caribe, em Lima, no Peru. O evento, promovido pela Associação Latinoamericana de Instituições Financeiras de Desenvolvimento (Alide), reuniu representantes de 18 países, além de oito instituições com atuações internacionais como Banco Mundial e Agência Francesa de Desenvolvimento. São 7,3 milhões de clientes atendidos e mais de R$ 125 bilhões em financiamentos, desde 1998.

RETROFIT

CasaCor muda franqueada na Bahia

A CasaCor anunciou o nome da empresária Magali Santana como a nova diretora da marca na Bahia. O evento acontece em 17 praças nacionais (Bahia, Brasília, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Piauí, Ribeirão Preto e Tocantins), e mais quatro internacionais (Miami, Bolívia, Paraguai e Peru).

Horizontais

Carteira do BNDES - A carteira de crédito do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDES) apresentou crescimento de R$ 35,5 bilhões, alcançando R$ 515 bilhões em 2023, revelou o presidente do Banco, Aloizio Mercadante.

Ranking - Com 514 cientistas incluídos na lista dos melhores do mundo, a Universidade Federal do Ceará foi classificada como a primeira instituição do Norte, Nordeste e Centro-Oeste na edição de 2024 do AD Scientific Index. Importante, rankings acadêmicos medem a produção iniciada há anos.

GWM opera este ano - O escritório da GWM Brasil, em São Paulo, recebeu a visita de representantes da Anfavea e da AEA (Associação Brasileira de Engenharia Automotiva). Os presidentes das associações, Márcio Lima Leite e Marcus Vinicius Aguiar, respectivamente, se reuniram com James Yang, CEO da GWM Américas e presidente da GWM Brasil, e Ricardo Bastos, diretor de Assuntos Institucionais e presidente da ABVE (Associação Brasileira do Veículo Elétrico). A GWM confirmou ainda o início da produção em sua fábrica em Iracemápolis, no interior de São Paulo, para o segundo semestre.

Vacina - A rede de farmácias Raia Drogasil começa hoje a aplicação nas filiais de todo o País da vacina da gripe. A empresa comprou as doses dos laboratórios Abbott e Sanofi.

Terra do Sol - A Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar) diz que o Ceará ultrapassou 75,9 mil conexões de geração própria de energia solar em telhados e pequenos terrenos. São 862,2 megawatts (MW) em operação nas residências, comércios, indústrias, propriedades rurais e prédios públicos. Desde 2012, a geração própria de energia solar já trouxe para o Ceará R$ 4,3 bilhões em investimentos, geração de mais de 25 mil empregos e a arrecadação de mais de R$ 1 bilhão aos cofres públicos. Dados da Associação.





Ceará

Com origem no Rio Grande do Sul, a Grendene iniciou operação no Ceará na década de 90, com uma fábrica em Fortaleza. Hoje atua com plantas também em Sobral e Crato