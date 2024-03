Monte Klinikum ainda pode ser vendido

Foto: BEATRIZ BLOBLITZ Monte Klinikum, no Meireles: agora com terceiro dono desde sua fundação e ainda pode ser haver mais um

O Hospital Monte Klinikum foi certificado como Centro Avançado de Acidente Vascular Cerebral. A chancela foi concedida pela Organização Mundial de AVC (World Stroke Organization - WSO) e atesta boas práticas no cuidado e na qualidade assistencial no tratamento. É uma medalha no peito a valorizar o hospital, com novo controle, mas ainda sob expectativa de uma possível nova venda. O mercado acompanha da recepção.

O Monte Klinikum, fundado pelo médico Hipólito Monte e vendido para a Amil em 2013, agora com o novo dono, José Seripieri Filho, o Júnior, pode ser vendido caso a saúde financeira da operação completa repassada pelo grupo norte-americano Unitedhealth exija. A compra de cerca de R$ 11 bilhões envolveu a operadora Amil mais a rede Américas, com 31 hospitais e 28 clínicas médicas em Brasília, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, São Paulo e Ceará, o Monte Klinikum.

Quem pode comprar

Júnior mira na redução de custos, sobretudo nos hospitais, e já fez pelo menos 80 demissões. Há alguns dias, executivos da nova cúpula estiveram no Monte Klinikum. Vieram ver o que compraram. Na praça, há três potenciais compradores. Unimed Fortaleza, Rede D'or (dona do hospital São Carlos) e Bradesco. Fora dessa tríade, improvável. Por exemplo, o grupo Cora, cujo apetite recente em Fortaleza levou a abarcar São Mateus, Gastroclínica e Otoclínica, toca sua agenda de reeducação alimentar-financeira.

Hospital mais vidas

Contudo, não se trata apenas de levar o hospital. A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que junto com a Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou em janeiro a venda para Júnior em apenas 15 dias, sem restrições, impõe um óbice. Ela vai exigir que as cerca de 30 mil vidas de Amil tenham alguma operadora a assumir o atendimento em Fortaleza. Ou seja, comprar apenas o hospital é mais difícil.

SIDERURGIA ESPORTIVA

ArcelorMittal cria aço para novo carro da Stock Car

A largada da temporada 2024 da Stock Car Pro Series acontece neste fim de semana em Goiânia. E a principal categoria do automobilismo brasileiro é patrocinada desde 2022 pela ArcelorMittal, gigante mundial no mercado de aço, com uma unidade no Ceará, a ArcelorMittal Pecém. Além de patrocinar, a multinacional lista uma série de ações a envolver segurança, sustentabilidade e inovação. Neste domingo, às 11h50min, os pilotos estarão na pista. A siderúrgica criou soluções para a gaiola de segurança (safety cage) dos carros da geração 2025, além da concepção do troféu e anel do campeão da temporada 2024. A ArcelorMittal desenvolveu um aço carbono neutro, para ser aplicado na safety cage por todas as equipes nos carros da nova geração. A solução em aço desenvolvida pela empresa tem o certificado XCarb©, programa global da produtora de aço que atesta uma produção com emissões de CO2 reduzidas.

SÚPLICA CEARENSE

Feirão para ficar limpo

O início do ano trouxe um aumento no número de consumidores inadimplentes no Brasil, segundo dados do Mapa da Inadimplência e Renegociação de Dívidas da Serasa. Em janeiro de 2024, o Brasil aparece com 72.069.816 de inadimplentes, o que representa 43,91% da população adulta. Em dezembro de 2023, o País tinha 71.102.439 de inadimplentes - 43,35% da população adulta. No Ceará, houve uma queda de 1,65% no número de consumidores com o nome sujo no mercado entre dezembro de 2023 e janeiro de 2024, passando de 3.204.242 para 3.151.225 de pessoas. A inadimplência no Ceará atingiu 44,92% da população adulta do Estado. E de amanhã até o dia 28, o MegaFeirão Serasa e Desenrola será uma grande mesa de negociação. São mais de 700 empresas parceiras, entre bancos, financeiras, comércio varejistas, operadoras de telefonia e securitizadoras. Cagece e Enel também estarão.

ENEM

Escola Normal de Limoeiro é primeira em ranking

Mateus Prado, da edtech AIO Educação, fez um mea culpa sobre a lista das melhores escolas do Brasil em redação. Na correção, deu uma escola de Limoeiro do Norte como a primeira do Ceará e a segunda do Brasil, com nota 925,93. A Escola Normal Rural ficou atrás somente do colégio Fibonacci, de Minas Gerais - com nota 927,81. "Quando eu dei as escolas com maiores notas na redação do Brasil, a primeira colocada, com só 10 alunos, também era a 14a colocada, com 41 alunos. E os dois códigos Inep eram da mesma escola. Apresento a errata. Peço desculpas", publicou em uma rede social. Limoeiro emplacou também o Colégio Diocesano Padre Anchieta. Ficou em nono, com nota 914,5. No ranking errado, o Diocesano era o primeiro. Não deixa de ser um orgulho do Ceará ambos serem limoeirenses.

VALE MUITO A PENA FAZER

Muito incêndio e pouco seguro

Um incêndio em um apartamento no 26° andar do Edifício Cidade, no Centro, chamou a atenção para a importância de fazer um seguro. A diretora executiva do Sindicato das Seguradoras Norte e Nordeste (Sindsegnne), Emerita Lyra, alerta: muitos brasileiros ainda enxergam o seguro como mais uma despesa e não como um meio de proteger um investimento. Um estudo divulgado pela Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg) mostra que 17% dos domicílios brasileiros têm Seguro Residencial. No Norte e Nordeste, respectivos 4,6% e 7%. "No Ceará, de acordo com os dados, somente 8% das residências possuem seguro", entrega.

SUPERPREDIOS FEIOS

"A gente não pode vender Fortaleza a qualquer custo"

A professora do Curso de Arquitetura e Urbanismo da UFC, Márcia Cavalcante, é direta na crítica ao tipo de edificação que tem sido erguido em Fortaleza, no modelo superprédios. "Estão se erguendo muralhas até o 4º andar para abrigar os carros. Isso faz com que o edifício não interaja com a cidade. E a contrapartida que a Prefeitura pede é que essas muralhas sejam verdes, mas a gente sabe que muralhas verticais verdes têm um custo muito alto de manutenção". Márcia defende que o modelo seja repensado, por conta da falta de empatia com a Cidade. Isto implica rever a legislação. "Acho que a escolha de morar tão alto não é uma qualidade de vida boa, mas sabemos que tem pessoas querem isso e o mercado está aí para fazer o que a sociedade quer, mas a Cidade tem de ser preservada. A gente não pode vender Fortaleza a qualquer custo". Ela destaca que Aldeota e Meireles, onde são erguidos estes edifícios, já não são áreas que deixam as pessoas à vontade para andar na rua. Seja pelo recuo, seja pela falta de bares e restaurantes junto à calçada. "Com as muralhas, é certo que vai piorar muito".

HORIZONTAIS



Concurso - Na próxima quarta-feira, 6, encerram-se as inscrições para o concurso da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). É o primeiro nos últimos 14 anos. Tal qual o Banco Central, realizado fora do concurso unificado. Há 60 vagas para inspetor e analista. A remuneração inicial é de R$ 20 mil. Precisa ter nível superior, de qualquer curso.

Carnaúba - A diretoria nacional do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB) divulgou oficialmente os ganhadores da Premiação IAB 2023. A primeira fase da premiação recebeu quase 500 propostas em todo o País. Destas, 111 selecionadas foram selecionadas para participar da etapa nacional. Na categoria Cultura Arquitetônica, um dos vencedores foi "Casa da Carnaúba de Várzea Queimada", da Rosenbaum Arquitetura Design, vencedora na Etapa Estadual do IAB-CE.

Logística - O Grupo Ftrade participa da Intermodal South America, de terça a quinta-feira, em São Paulo. Os sócios Zakaria Benzaama e Bruno Farias participam dos três dias de evento.

Hoteis x Haddad - A Frente Parlamentar Mista da Hotelaria Brasileira (FPhotel) reúne na terça-feira, no Congresso Nacional, hoteleiros, profissionais dos setores de turismo e de eventos, representantes de entidades de classe e sindicatos laborais de todo o Brasil. Fará um ato em defesa da manutenção do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse), extinto pela medida provisória 1202, editada pelo Governo no final de 2023. O lobby esbarra na resistência do ministro Haddad. Ele viu muitos furos no benefício.

Troca em Senador Pompeu - O gaúcho Grupo Troca recebeu a visita do prefeito de Senador Pompeu, Maurício Pinheiro. Foi ter com o presidente da empresa, Delmar Albarello. O grupo, de logística, escolheu o município para ser sede da primeira base no Nordeste. Começa este mês. Terá benefícios fiscais da Prefeitura e do Governo do Estado.

704 Apps muda - A empresa cearense de tecnologia especializada em desenvolvimento de softwares e aplicativos, 704 Apps, mudou a composição da diretoria, que passa a ter o advogado e especialista em gestão de empresas Vitor Miranda como CEO. Betho Costa, ocupante anterior do cargo, agora assume a função de CTO - Chief Technology Officer. Já Rayane Feitosa é a nova diretora financeira, atuando como Chief Financial Officer - CFO. Mudou também de endereço. Deixou a Jacarecanga e foi para o BS Innovation Hub e HG Coworking (Sede Sky), na Aldeota e Dionísio Torres

A bolsa e o bolso - A BSM, autorreguladora do mercado de capitais brasileiro, recebeu 188 denúncias relacionadas a indícios de irregularidades no mercado de capitais em 2023. O número é 53% maior do que o registrado em 2022. Em 2024, até meados de fevereiro, a BSM já registrou 25 denúncias.

Dou-lhe três - O Banco Santander, junto com a Biasi Leilões, fará leilão com mais de 212 imóveis (residenciais e comerciais) em diversas regiões do Brasil, incluindo as grandes capitais. A praça se inicia no dia 18, a partir das 15h, diretamente no site oficial da Biasi Leilões. O Santander oferece a possibilidade de o comprador pagar o lance à vista (em parcela única) sem desconto e por meio do financiamento imobiliário em até 420 meses. Há imóveis no Ceará.

Caoa Chery segue - A Hyundai Motor Brasil Montadora de Automóveis (HMB) e a Caoa Montadora de Veículos renovaram a parceria para a venda dos veículos da marca Hyundai no Brasil com uma mudança. Pelo novo modelo de negócio, a subsidiária brasileira da fabricante sul-coreana passa a coordenar desde a importação até a distribuição final de todo o portfólio de veículos Hyundai. A rede de concessionárias Hyundai será unificada. A Caoa entra em todas as importações feitas pela Hyundai e, por meio de sua fábrica em Anápolis (GO), produzirá novos modelos da marca sul-coreana, seguindo a estratégia da Hyundai.

Nos planos - No Brasil, com mais de 200 milhões de habitantes, apenas 25 a cada 100 têm acesso a plano de saúde. A proporção diminui ainda mais no Nordeste, onde 13 a cada 100 habitantes têm acesso. A cobertura de pessoas com plano de saúde inclui mais de sete milhões de pessoas no Nordeste, enquanto os outros 47 milhões dependem exclusivamente do SUS ou do atendimento médico privado integral. A Agência Tatu analisou os dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e identificou: na região, a maioria dos beneficiários, mais de quatro milhões dos sete milhões totais, está vinculada a planos coletivos empresariais.

Crueldade - Após incidente com 19 mil bois brasileiros no porto da Cidade do Cabo, um grupo de 19 ONGs e ativistas, dentre as quais as ONGs Sinergia Animal e Mercy For Animals no Brasil encaminharam ao Senado uma carta pedindo urgência na tramitação e aprovação do Projeto de Lei (PL) n° 3093, de 2021. O PL proíbe a exportação de animais vivos por via marítima para abate no Exterior. O episódio ocorrido na África do Sul foi o seguinte: na parada feita pela embarcação para reabastecimento, um forte mau cheiro infestou a Cidade. No transporte, os animais ficam envoltos em seus próprios excrementos. Muitos perecem.