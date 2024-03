A tragédia da FM Rodrigues

Foto: Luciano Cesário/Rádio O POVO CBN De acordo com a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), o acidente aconteceu enquanto o ônibus realizava o embarque de passageiros.

A chocante morte de dois passageiros a bordo de um ônibus urbano em Fortaleza, na quinta-feira, tem clara feição de tragédia evitável. Somente a perícia poderá confirmar a real causa. Contudo, a forma como se deu o episódio implica clara responsabilidade da empresa paulista FM Rodrigues. Decerto, culposa, mas uma responsabilidade clara. A empresa é uma contratada da Prefeitura desde 2014 para gerenciar todo o parque de iluminação pública. Também atende outros municípios do Interior. Só com a pequenina Forquilha, após aditivos, assinou contrato para gestão da iluminação pública por R$ 49,4 milhões, em 2022.

A suspeição quanto ao desleixo na manutenção de seu equipamento enodoa toda a atividade da empresa. A propósito, uma prestadora de serviço essencial há 10 anos, quando sucedeu a francesa Citéluz, mas a operar absolutamente distante da Cidade. Não tem liga com os cidadãos do município. Não é de se admirar que tantos ainda associem o serviço à distribuidora de energia, Enel, embora esta apenas recolha a taxa de iluminação pública.

O prefeito José Sarto (PDT) se manifestou no mesmo dia. Em nota, disse que a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SDHDS) entraria em contato com as famílias e a Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (SCSP) iria acionar a FM Rodrigues para apurar as causas do acidente e adotar as providências cabíveis.

Indenização por quem causou

Quanto às vítimas, usuárias do sistema de transporte urbano, o Sindicato das empresas, o Sindiônibus, disse em nota que, em casos de acidentes ocorridos dentro dos coletivos, mesmo que a empresa em questão tenha contratado seguro de responsabilidade civil, além do seguro obrigatório, o DPVAT, "é importante ressaltar que o seguro apenas cobrirá os danos até o limite da sua cobertura e se houver culpa da contratante constatada na dinâmica do evento".

Ademais, afirmou, "independentemente da existência deste seguro, a empresa comprovadamente causadora do incidente, seja por imperícia, imprudência, negligência, falha mecânica, ou outros motivos, é responsável e não pode se eximir dessa responsabilidade e deverá arcar com a assistência e indenização necessárias".

Dois mortos, três feridos

Houve duas mortes. Três feridos. Em plena área urbana. O episódio foi gravíssimo. Poderia ter sido uma tragédia ainda maior em caso de lotação. E caminhões da FM Rodrigues circulam a todo instante por Fortaleza.

ABATIDA PELA DITADURA

Panair vence Dnocs no TRF5

A Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5) deu provimento, por unanimidade, à pretensão da Panair do Brasil S/A, em uma ação de indenização por desapropriação indireta. A disputa judicial tem como objeto terrenos da empresa requisitados pela União, durante a Segunda Guerra. Os terrenos serviriam de base para a Aeronáutica e foram incorporados ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs), com sede em Fortaleza. A decisão impede a prescrição e abre caminho para o ressarcimento da empresa.

Em fevereiro de 1965, a Panair teve suas operações aéreas encerradas de modo abrupto por decisão da iniciante Ditadura Militar. A suspensão das atividades e, posteriormente, a cassação de seu certificado de operação e a declaração de falência tiveram motivações políticas e não financeiras, como demonstrou em 2013 a Comissão Nacional da Verdade. A alegação à época era de que a empresa tinha dívidas com a União e com diversos fornecedores.

Em dezembro de 1984, o STF decidiu favoravelmente aos representantes da Panair, destacando que a União tentava cobrar uma dívida inexistente. Em 2020, a Justiça Federal reconheceu que os donos da Panair foram perseguidos pela Ditadura, o que motivou o fechamento da companhia.

Ao tempo em que a Panair foi abatida, decolou a Varig. "No dia em que o Governo cassou as concessões da Panair, a Varig já estava com os aviões prontos para realizar os respectivos voos na mesma noite das cassações", dizia Saulo Ramos, ex-ministro da Justiça do Governo de José Sarney e advogado de Mario Wallace Simonsen, sócio de Celso da Rocha Miranda na companhia.



MUDANÇA



Boleto para o mesmo dia

O boleto bancário terá mais agilidade, para o pagamento. A partir do próximo dia 15, parte da liquidação interbancária da cobrança do documento será feita no mesmo dia do pagamento. Exemplo: caso o cliente pague o boleto até às 16h30min, o cobrador poderá receber no mesmo dia. Caso faça após às 16h30min, a liquidação ocorrerá no dia seguinte.

ENEL

Ao fim e ao cabo: 40 km furtados em 2024

Nos primeiros três meses de 2024, a Enel anotou o furto de 40 quilômetros de cabos no Ceará. Ao todo, 13 pessoas foram presas. No ano passado, foram furtados cerca de 240 km no estado. Em larga medida, a companhia atribui a estes furtos as frequentes interrupções no fornecimento. Até a presidente da Enel Ceará, Márcia Sandra Vieira, já sofreu a agrura de um blecaute causado pelo crime.

OLHO NAS ALÍQUOTAS

Artesanais no comando da Câmara cervejeira

O presidente da Associação Brasileira de Cerveja Artesanal (Abracerva), Gilberto Tarantino, vai presidir a Câmara Setorial da Cadeia Produtiva da Cerveja pelos próximos dois anos. A Câmara é ligada ao Conselho do Agronegócio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Conseagro/Mapa), presidido pelo ministro Carlos Fávero. A Câmara mira hoje nas alíquotas para a cerveja diante da implantação do Imposto Seletivo. O lobby defende que as alíquotas devem ser diferentes para cada bebida e inversamente proporcionais ao teor alcoólico, tendo em vista o baixo teor da cerveja.

CENÁRIO ATÉ DIA 15

Reservas hidrelétricas acima de 60%

O boletim do Programa Mensal de Operação (PMO), referente à semana operativa entre os dias 9 a 15 de março, traz um cenário de estabilidade para a Energia Armazenada (EAR) estimada para o final do mês. Todos os subsistemas devem chegar no último dia do mês com patamares superiores a 60%. O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) diz que é resultado da boa gestão dos recursos hídricos que ele vem fazendo. O indicador mais elevado pode ser registrado no Norte com 96%; seguido pelo Nordeste com 71,7%; o Sudeste/Centro-Oeste com 65,8% e pelo subsistema Sul com 64,3%.

horizontais

35 anos - A agência cearense VSM Comunicação completa 35 anos de mercado. A empresa foi pioneira em comunicação corporativa no Ceará. Marcos André Borges, um dos fundadores e controlador, cita o Anuário da Comunicação Corporativa 2023. A publicação indicou 90% das grandes agências com aumento de faturamento em 2022. Ele diz que o mercado vive bom momento, com aumento da procura no final de 2023 e neste começo de ano. Marcos afirma que o setor de comunicação corporativa no Brasil está em crescimento evidente, conforme apontado por pesquisas. Citando a Aberje, ele aponta para um orçamento anual de aproximadamente R$30 bilhões.

Perfumaria- A AmericaNews Beauty reforma as quatro lojas do Ceará, Pernambuco e Rio Grande do Norte, além de uma recém-inaugurada em Belém. Investe declarado R$ 1,8 milhão. Projetos assinados pela Kube Arquitetura.

Logística - Carlos Alberto Nunes, gerente comercial da Tecer Terminais, navegou na Intermodal 2024, em São Paulo, e conta ter trazido negócios importantes.

E aí, IA? - De acordo com a nova pesquisa IDC, patrocinada pela DocuSign, a inteligência artificial se torna cada vez mais importante e prioritária para os CIOs (chefes de tecnologia) da América Latina. O levantamento realizado com o pessoal de nível de comando (C Levels) de cinco mil empresas aponta que em 2024, 35% dos CIOs adotarão Inteligência Artificial Generativa (GenAI). Para 2027, com foco no fomento da inovação, 25% dos orçamentos de TI das principais empresas serão direcionados a iniciativas de IA.

Bolsa de mulher - Um estudo inédito realizado pela B3 identificou preferências e características da mulher investidora. Dados dos últimos cinco anos mostraram que aumentou em mais de 1 milhão o número de investidoras em renda variável e constatou que os valores investidos por elas são mais altos. Em 2018, as mulheres entravam com R$ 3,5 mil, contra R$ 2 mil dos homens. Hoje, os valores medianos são de R$ 167 para elas e R$ 62 para eles. O reflexo é no saldo médio de cada investidor no primeiro ano do investimento. Em 2023, o volume médio sob custódia era de R$ 9,8 mil para os homens e R$ 26 mil para as mulheres.

Mateus - O maranhense Grupo Mateus, listado na B3, um das maiores varejistas do setor alimentício do País e maior do Norte e Nordeste, com recente chegada ao Ceará, teve recorde de receita bruta, com R$ 8,5 bilhões no último trimestre. Abriu 11 atacarejos no trimestre. O lucro líquido, excluindo efeitos não recorrentes, cresceu 61,1%, atingindo a marca de R$ 332 milhões.

Darivall - A Interall, gigante de dados em saúde, integrados e compartilhados, parte do Sistema Nacional Unimed, elegeu Darival Bringel como novo presidente. Darival também é presidente da Unimed Ceará. A composição da Interall é assim: Unimed Ceará (22%), Unimed Fesp - Federação das Unimeds de São Paulo (22%), Unimed Nacional (22%), Unimed Brasil (16%), Unimed Seguros (13%) e Unimed Participações (5%).