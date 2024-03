ESG: sobre ignorância e má fé

Foto: Mauri Melo HAROLDO Rodrigues Junior tem empresa com certificação no Sistema B

Até outro dia atrás, não se fazia a menor ideia do que era ESG. Hoje, acontece diferente. Afora quem faz e tem ideias sobre, há quem ainda não faça ideia, mas pense estar a fazer. Ou ainda: que subestime o distinto público com pseudo práticas. Um observador atento do cenário é o sócio da Intr3s, Haroldo Rodrigues. Para ele, o movimento que valoriza a geração de impacto social, ambiental e governança positivos das empresas no Ceará está sendo entendido de forma errada, como filantropia. "Os empresários precisam perceber que os investimentos ESG representam uma forma de ganhar ainda mais dinheiro, correndo menos risco. Até porque ao investir em ESG, se está investindo na prosperidade do negócio", exorta.

Haroldo chama a atenção para o que se observa no Ceará: o modismo e o uso marqueteiro do ESG, ou, como queira, do greenwashing. Uma recorrência também no Brasil. "Se você perceber bem, o greenwashing raramente é mentira. É uma ilusão, uma distração". Segundo ele, quase sempre, a materialidade da sustentabilidade da empresa é delegada à equipe de marketing ou até mesmo terceirizada para empresas de relações públicas.

"O mercado empresarial do Ceará começa a falar muito de ESG, gerando um debate ainda simplificado e superficial, com pouca prática. Há uma avaliação distorcida fortemente incrustada no nosso estado que ser sustentável é não valer dinheiro", provoca.

Haroldo adverte que ESG não é onda e nunca será, já que traduz os valores das lideranças, não as práticas do negócio. "A base do ESG já está presente há muito tempo, mas se tornou um apelo pelo drástico desequilíbrio entre os valores privados e públicos e as suas relações com o nosso planeta".

O ESG representa mudança e transformação na dinâmica das relações da economia e do comportamento das pessoas. As empresas cearenses que não se mostrarem sustentáveis serão deletadas. Já o contrário, as sustentáveis ganharão muito mais.

TRÂNSITO

A conta do capacete é tripartite

A indústria Starplast Capacetes se declarou indignada e manifestou repúdio sobre um vídeo viralizado no qual um indivíduo usa uma melancia como "capacete" em uma rodovia "de Caxias do Sul". Em verdade, foi noutro lugar, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Sim, no Rio de Janeiro. Não importa. Há alguns anos, quando a Polícia Rodoviária Estadual (PRE-CE) foi mais cabal, houve pressão de parlamentares no Ceará. A saída foi ignorar que as rodovias não deixam de ser estaduais em trechos urbanos, mas deixar a repressão para os órgão municipais de trânsito. Estes, por sua vez, não costumam ser rigorosos porque é antipático fazer cumprir o Código. No final das contas, a fatura chega para União, estados e municípios, por conta do custo previdenciário e hospitalar.

GOLPE

GWM denuncia site falso

A GWM Brasil identificou uma página na internet que se passa como site oficial da marca. O domínio é parecido com o original, mas com diferença sutil de uma letra a mais. O objetivo é criminoso: enganar os usuários e obter informações pessoais, financeiras ou senhas. A montadora chinesa, no Ceará com o Grupo New como concessionário (Newhouse), diz que o site oficial da GWM Brasil é o www.gwmmotors.com.br. Já o sistema de venda é exclusivamente pelo Mercado Livre no link gwmmotors.mercadolivre.com.br, com o apoio de sua rede de concessionárias oficiais. No link, é possível efetuar a compra do veículo, sem sair de casa, realizando o pagamento da pré-reserva de R$ 9 mil via Mercado Pago. Caso o cliente desista da compra, o valor pago é integralmente devolvido, diz a empresa.

PARTE DO PROBLEMA

3 km de cabos em 4 dias

A Enel Distribuição Ceará diz que cerca de 3 km de cabos foram furtados da rede elétrica em quatro dias seguidos no município de Beberibe. Somente nesta quarta-feira, segundo a companhia, foram roubados 150 metros de cabos. O efeito ocorreu no fornecimento de energia para mais de 1.000 clientes das localidades Sítio Jardim, Sítio Coqueiro, Povoado dos Caetanos, Povoado de Uberaba e Povoado de Carrapicho. Ao todo, houve 26 ocorrências a partir de ações criminosas desde o começo do ano no município. Além dos cabos furtados, cinco postes da distribuidora também foram severamente danificados, assim como outros equipamentos, diz a italiana. A empresa alega os recorrentes casos de furtos de cabos como razão pela queda na qualidade do serviço. Decerto explica em parte. Mas só em parte.

Horizontais

Mais água no feijão - O restaurante Kina do Feijão Verde abre no Via Sul Shopping, com 615m² e capacidade para atender 300 clientes simultaneamente. A marca investirá inicialmente R$ 800 mil. E já vai tocar a obra a partir de abril para abrir no Shopping Eusébio.

De Alagoas - A Carajás Home Center ganhou o prêmio Destaque Expo Revestir & Revista Anamaco 2024 como um dos maiores revendedores de revestimentos cerâmicos e louças sanitárias do Nordeste. Tem 13 unidades - 11 lojas e dois centros de distribuição.

Faz de Contas - O Tribunal de Contas do Ceará (TCE) informa que não haverá expediente na segunda (25 - feriado -; na quinta-feira da Semana Santa (28/3) facultativo; e na sexta-feira santa (29) já é feriado religioso.

Bomba - O Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Ceará (Sindipostos-CE) avisa que os postos de combustíveis vão funcionar normalmente em todo o Ceará no feriado de segunda-feira, 25.