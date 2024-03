GWM planeja mais 3 lojas no Ceará

Foto: DIVULGAÇÃO / GWM Vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. Foi ele quem anunciou que a GWM começaria a produzir uma picape no Brasil em 10 de maio. Contudo, a indústria adiou as operações para o segundo semestre

Na inauguração oficial da primeira concessionária no Ceará, a Newhouse, do grupo cearense New, a chinesa GWM e o grupo anunciaram a intenção de abrir mais uma loja em Fortaleza até dezembro, outra em Juazeiro do Norte (até setembro) e uma quarta possivelmente em Sobral. O presidente da GWM Brasil, James Yang, veio para o evento.

A localização da nova loja em Fortaleza não está definida. Na manhã de ontem, Luiz Teixeira, presidente do grupo New marcou uma visita ao entorno de outra concessionária, de outra bandeira do grupo, a Toyota Newland da avenida Parsifal Barroso, no bairro Presidente Kennedy. Luiz fareja a região, diante do resultado positivo que tem com a operação Toyota.

Investir em uma marca de automóveis eletrificados seria uma aposta, ele sabe. Desbravador até. A favor da localização, a capacidade que a Newhouse, na avenida Rogaciano Leite, já tem de abarcar a Zona Leste da Cidade.

O modelo de negócio da GWM é de exclusividade nas praças onde atua. Assim, nenhum outro grupo abre lojas no território de alguém. A montadora fala em evitar a disputa entre iguais. O preço é único. As vendas são feitas também pelo site no Mercado Livre, com suporte local. Alexandre Reis, sênior head de Vendas e desenvolvimento de rede, disse ter havido 12 interessados na bandeira GWM no Ceará, mas fecharam com o grupo New no Ceará e no Piauí.

Foi aberto um centro de distribuição em Fortaleza. No Brasil, 38. Há um CNPJ da fábrica no Ceará. Transferem os carros para cá e faturam diretamente com o cliente. O CD fica em terreno sublocado pela Newhouse.

O programa Mover do Governo Federal, festejado pela Associação dos Fabricantes, a Anfavea, levou a GWM Brasil a pisar no freio quanto à operação da primeira fábrica no Brasil. Eles compraram a outrora planta da Mercedes-Benz, em Iracemápolis (SP). A expectativa de iniciar a produção foi adiada para o segundo semestre.

OPINIÃO

Sobre amadorismo no varejo

Sobre o amadorismo ainda verificado em parte daqueles que investem no varejo em shoppings - tema da coluna do último domingo (clique aqui e releia) - o presidente da CDL de Fortaleza, Assis Cavalcante, adverte: "Esse comportamento é muito prejudicial ao varejo raiz, pois inflaciona os aluguéis e luvas, pois não sabem negociar com os shoppings, como também tem levado esses profissionais liberais a arcar com grandes e significativos prejuízos". Como diz Assis, o varejo requer conhecimento, técnicas e uso de ferramentas tecnológicas.

VIA BNDES

França traz dinheiro para o NE

Na agenda da primeira visita oficial do presidente da França, Emmanuel Macron, ao Brasil, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e a Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD), firmaram ontem, em Brasília, acordo para negociação da captação de aproximadamente R$ 1 bilhão (EUR 200 milhões) para financiamentos de projetos verdes e de infraestrutura sustentável na Amazônia Legal e nas regiões Norte e Nordeste.

Foto: DIVULGAÇÃO FRAPORT Fraport diz que os destinos mais procurados são Guarulhos, Recife, Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo (Congonhas) e Belém

FERIADÃO

56 mil pelo Pinto Martins

A alemã Fraport prevê 56 mil pessoas a embarcar e desembarcar neste feriadão de Páscoa no Aeroporto Pintos Martins - ou Fortaleza Airport, como ela diz. Isto de ontem até domingo, 31. Hoje é o dia com maior movimento no terminal de passageiros. Neste período, haverá média de 95 voos por dia. Os destinos mais procurados são: Guarulhos, Recife, Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo (Congonhas) e Belém. Até domingo, a Fraport vai dar chocolates e ovos de Páscoa. Mas só para algumas pessoas que consumirem nas lojas e nas praças de alimentação da sala de embarque ou da área pública do terminal.

EM ENDEREÇO AFETIVO

Ibyte mira em CNPJs

A ibyte vai ampliar a primeira loja e fazer dela o que chama de hub de negócios. Fica na Rui Barbosa. Além de manter o atendimento a clientes físicos no varejo, também terá um espaço exclusivo para atender clientes CNPJ, o pessoal que compra no atacado. Também ampliou a assistência. A estratégia é crescer no atendimento para os clientes do canal ibyte Distribuição para torná-lo tão relevante quanto o varejo físico.

PECÉM 22 ANOS

Dois patinhos no oceano

O Porto do Pecém completou 22 anos ontem. Polêmico na época em que foi anunciado, o porto é hoje determinante para a economia industrial do Ceará. O Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP), com uma ZPE em operação, foi o que atraiu a hoje ArcelorMittal Pecém, além de outras companhias estratégicas para o Ceará, como a Aeris Energy. A Tecer Terminais é braço operacional no CIPP.

Horizontais

Postos - O Sindipostos-CE avisa que os postos de combustíveis funcionam normalmente durante todo o feriado.

Questões técnicas - O argumento do Governo para não pagar precatórios a professores ficou ecoando na cabeça dos professores, diretores e fiscais. O que seriam as tais questões técnicas?