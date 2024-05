Um posto de saúde em shopping e no formato BTS

Foto: FÁBIO LIMA Galeno Taumaturgo é o secretário da Saúde de Fortaleza

O secretário da Saúde de Fortaleza, Galeno Taumaturgo, conta os dias para inaugurar ao lado do prefeito José Sarto (PDT) o novo posto de saúde Carlos Ribeiro, na Jacarecanga. O que esse posto tem de diferente é estar situado em um shopping. O contrato de construção do equipamento foi assinado pela Prefeitura de Fortaleza no começo deste mês, dia 3, no formato BTS (Built to Suit), modelo pelo qual um imóvel é construído especificamente para atender ao que o locatário precisa, com um contrato de locação de longo prazo.

"A princípio dez anos com provável renovação mais dez anos", disse Galeno à Coluna. No caso da Prefeitura, com os Ary, donos de centro comercial ao lado do antigo posto Carlos Ribeiro. A favor da Prefeitura, a rapidez na construção, pois o empreendedor quer logo começar a receber o aluguel, e o padrão. Terá área total de 1.023,60 m², 14 consultórios para atendimento médico e de enfermagem, além de consultório odontológico, dentre outros serviços. A meta é entregar até o fim do ano.

