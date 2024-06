Falta transparência em reforma nascida na Fazenda, diz tributarista

Foto: Diego Camelo 17/4/2015 Advogado Schubert Machado. (Foto: Diego Camelo/ Especial para O POVO)

O tributarista Schubert Machado, colunista da rádio O POVO CBN, não tem dúvidas em um ponto da reforma tributária: a reforma será pauta por bastante tempo. "A discussão é sadia e democrática. Os lobbies são instrumentos absolutamente legítimos", afirma. Ele provoca: "Pense de onde vem o projeto. Dos escaninhos da Fazenda. Foi concebido para atender os interesses do fisco e as pessoas costumam não enxergar isso. Talvez com a doce ilusão de que o estado (fisco) defende o interesse de todos. A questão dos créditos mostra muito bem isso".

Ele aponta que os “projetistas” da reforma alegam que o tratamento diferenciado conferido a determinados produtos (como a cesta básica) ou setores da economia (como profissionais liberais), implicará necessariamente em aumento da alíquota modal (regra geral), por conta de uma neutralidade fiscal.

Mas, ao mesmo tempo, estabelecem diversos e importantes proibições ao aproveitamento dos créditos de IBS e CBS (ex: perda, roubo ou incêndio; ou isenção e imunidade na operação anterior; ou consumo pessoal), que implicam no aumento indireto da alíquota, sem fazer a conta de quanto isso deveria diminuir a alíquota modal. "Falta transparência e seriedade aos projetistas, na mesma medida em que falta ao fisco nas relações diárias com o contribuinte", martela.

