Laboratório Vicente Lemos cresce no Nordeste a partir do Cariri

Foto: DIVULGAÇÃO João Halisson avança com o laboratório Vicente Lemos sem depender de operadoras de planos de saúde

O farmacêutico João Halisson avalia a expansão do Laboratório Vicente Lemos, com sede no Crato, para o Piauí. Ele já está em Pernambuco e possui ao todo 30 pontos de coleta nos dois estados, incluindo Fortaleza, onde não disputa, pelo menos ainda, o mercado pessoa física. Na capital, atua no B2B, ao dar suporte a laboratórios de menor porte.

Afora os trunfos técnicos - possui certificações como a acreditação Palc - o Vicente Lemos é bastante agressivo no mercado e mitigou a dependência das operadoras (32% do faturamento, mas já foi 60%). Lançou um plano laboratorial. É possível pagar R$ 40 por mês para ter direito a até R$ 400 mensais em exames, com um titular e dois dependentes incluídos.

Lançou também um plano para vacinas. Fecha planos para três beneficiários e cada um toma uma vacina contra Influenza. O modelo é livre de regulação pela ANS.

Para ler a coluna completa, clique aqui