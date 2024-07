Governo diz estar buscando dinheiro para reformar aeroporto de Quixadá

Foto: Azul Linhas Aéreas/Arquivo Azul anunciou a ligação regional entre Fortaleza e Quixadá, no Sertão Central, em abril de 2024

A Superintendência de Obras Públicas do Ceará (SOP) disse em nota que está negociando a captação de recursos do Governo Federal para melhorar o Aeroporto Regional de Quixadá (SNQX). A informação foi divulgada após a Azul anunciar o adiamento do início de suas operações em Quixadá por falta de condições mínimas de segurança no local. O primeiro voo estava previsto para ocorrer na próxima segunda-feira, 8.

A SOP diz estar buscando dinheiro na Secretaria Nacional da Aviação Civil (SAC), ligada ao Ministério de Portos e Aeroportos. Conforme a nota, o projeto prevê a ampliação da Pista de Pouso e Decolagem (PPD), restauração da Taxiway (TWY), do Pátio de Aeronaves, do Terminal de Passageiros e Serviços (TPS), cerca operacional, sistema de drenagem, balizamento noturno e acionamento de balizamento noturno. Os investimentos são estimados em R$ 18 milhões.

A SOP disse ainda ainda que a Azul foi informada das intervenções necessárias para melhoria das operações e das providências que estavam sendo tomadas. "Inclusive, a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), órgão que gerencia os dez aeroportos regionais do Ceará, chegou a realizar serviços de pintura do terminal de passageiros, aquisição de mobiliário, instalação de sistema de videomonitoramento (segurança), entre outras melhorias, com o intuito de receber os novos voos".

A companhia diz ter interesse em voar para Quixadá, mas desde que haja adequações já apontadas sejam iniciadas e concluídas. "Importante destacar que os clientes afetados receberão toda a assistência necessária, conforme prevê a Resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac)", disse em nota.

E conclui a nota afirmando: "A Azul lamenta eventuais transtornos causados aos Clientes e reforça que a medida é necessária para garantir a segurança de suas operações, valor primordial para a companhia".

As vendas começaram em abril passado. A rota seria feita duas vezes por semana em aeronaves da Azul Conecta, com o modelo Cessna Grand Caravan, com capacidade para nove clientes.

Os voos aconteceriam às segundas e quintas-feiras, saindo às 13h15min de Fortaleza e pousando em Quixadá às 14h5min. Já o retorno aconteceria às 14h30min, com chegada às 15h20min em Fortaleza.