Tarifas sobem e Infraero fica com os 10 aeroportos do Ceará

Foto: Aeroporto de Jericoacoara

As tarifas de embarque nos dez aeroportos estaduais gerenciados pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) vão subir 31,26%. O percentual resolve em larga medida um dos principais pontos do impasse entre a estatal e o Governo do Estado. A Direção da Infraero enviara ofício para o governador Elmano de Freitas (PT), no dia 31 de julho, propondo um distrato. Desde agosto de 2023, a empresa é parceira da Superintendência de Obras Públicas (SOP). A decisão de aplicar o reajuste das tarifas saiu da reunião entre a Direção da Infraero e o secretário-chefe da Casa Civil, Max Quintino.

A defasagem nas tarifas vem de 2018, mas os 31,26%, a serem publicados no Diário Oficial do Estado na próxima semana, afastam a decisão de encerrar o contrato. Os valores ficam equivalentes a aeroportos como Ipatinga (MG) e Juazeiro do Norte, este outrora administrado pela estatal, mas já concedido à espanhola Aena.

Os jurídicos da Infraero e da SOP começam uma agenda de encontros a partir de segunda-feira. À mesa, a rediscussão do contrato. O passo seguinte será o Governo fazer os investimentos necessários em infraestrutura, conforme exigências da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). A Azul chegou a cancelar o início das operações em Quixadá por falta de segurança operacional.

O diálogo Infraero e Casa Civil também acertou que o novo superintendente da SOP, Valdeci Rebouças, tem autonomia para tratar doravante da pauta. Valdeci sucede Quintino Vieira, cuja gestão é apontada dentro do Governo e da Infraero como refratária ao contrato. Os dez aeroportos contemplados são os seguintes: Aracati, Jericoacoara (em Cruz), Sobral, São Benedito, Iguatu, Crateús, Campos Sales, Camocim, Quixadá e Tauá.

AO LADO DE JERI

Grupo Carnaúba capta mais R$ 77 milhões para investir no Preá

O Grupo Carnaúba concluiu a segunda rodada de captação de investimentos para seus empreendimentos na região do Preá, em Cruz, no litoral Oeste. Trabalhou com os escritórios Nippur Finance e SYM Investments, ambos da XP em Santa Catarina. Foram R$ 77 milhões captados com a chegada de 250 novos investidores e um tíquete médio de R$ 300 mil cada. A primeira rodada, em agosto de 2023, captou R$ 140 milhões. Ao todo, são R$ 217 milhões captados. O valor quita todos os 12 milhões de m² adquiridos no Preá.

BNB

Mais R$ 2 bilhões do FNE em 2024

O Conselho Deliberativo da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) aprovou ontem a reprogramação da aplicação do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) proposta pelo Banco do Nordeste (BNB). O aumento é de R$ 2,05 bilhões nas ofertas para operações feitas pelo Banco, em 2024. Com isso, o valor total disponível para o ano ficou em R$ 39,8 bilhões. A reprogramação aumentou em 5,4% os valores disponíveis.

VERDADE CHINESA

BYD Carmais abre lojas em Fortaleza, Juazeiro e Mossoró

A BYD Carmais abre ainda este mês a segunda loja em Fortaleza, na Borges de Melo. Em outubro, a terceira, na Rogaciano Leite. Além dos novos pontos de venda, vai reformar a matriz, na Barão de Studart. O diretor do Grupo Carmais, Júlio Ventura Neto, anuncia que abrirá também Mossoró (RN). A BYD Carmais já está em Sobral e em setembro, abre Juazeiro do Norte, na Padre Cícero. Ontem, Júlio foi à Borges de Melo, ver a colocação da fachada. Na foto, o diretor comercial do Grupo Carmais, Leonardo Dall'Olio, Tom Cavalcante e o fundador Edson Ventura.

JUSTIÇA DO TRABALHO

Vulcabrás-Azaléia condenada por danos morais

Decisão da Vara do Trabalho de Pacajus condenou a Vulcabrás Azaleia-CE a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 20 mil pela prática de assédio moral e discriminação em face de identidade de gênero. O autor da reclamação trabalhista deu início ao processo de transição de gênero para identidade masculina e relatou uma série de atos discriminatórios no ambiente de trabalho. A decisão da juíza Kelly Cristina Diniz Porto está em fase de recurso.

HORIZONTAIS



SUVS - A Jeep alcançou a marca de 1 milhão de SUVs vendidos no Brasil, considerando somente os modelos que são produzidos no País. Equivale a quase o dobro do segundo colocado no mesmo período.

Há vagas - Com 7,5%, a taxa de desemprego do Ceará no segundo trimestre é a menor desde 2014. É o que aponta a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua Trimestral, divulgada pelo IBGE.