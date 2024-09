Foto: Urna eletrônica terá nova voz para eleitores cegos ou com baixa visão

No futebol, quando um time está perdendo de goleada, o primeiro pensamento da torcida, ante a certeza da derrota e o medo de ver a tragédia se alastrar, é torcer pelo apito final. "Acaba, pelo amor de Deus" é o bordão mais eloquente. Tem a cara do 7x 1. Este ano, em uma das campanhas eleitorais mais patéticas de nossa história recente, o (e)leitor mais exigente sente o mesmo. Conta os dias para ver acabar o martírio dos discursos vazios.

Na ânsia por se conectar com novos públicos, na velocidade das redes sociais, onde a profundidade é deixada de lado, os distintos candidatos a prefeito de Fortaleza oferecem um conjunto de promessas rasas e enfadonhas. Neste festival de supostas boas intenções, os maus resultados já podem ser vistos. Como diz um sábio do semi-árido, não é preciso ir ao Polo Sul para saber que lá faz frio.

A aridez não é uma reserva de Fortaleza. Ela povoa o debate nacional. Em São Paulo, os seis candidatos à Prefeitura mais bem posicionados nas pesquisas não chegam a ignorar a relevância dos extremos climáticos, porém, não vão muito além na agenda ambiental. As propostas são superficiais e, por vezes, pontuais. Falam em metas ousadas, mas apertando não explicam muito bem como será feito. Alguma semelhança com Fortaleza? Várias.

Maniqueísmo estrutural

No maniqueísmo acentuado nos últimos anos, o carimbo de esquerda ou direita nunca foi tão secundário ante ao que mais interessa ao pagador de impostos: eficiência e zelo pelo cofre. E é justamente o que menos se vê no descampado Brasil afora. A máquina pesada e muito cara não dá as respostas. Enquanto a esquerda raiz se apega a bordões e bandeiras secundárias de comportamento (qualquer coisa + estrutural) e a dita direita pouco lida fala em honestidade e bons costumes (enquanto houver alguém olhando), o povo quer a coisa pública funcionando bem.

Sem sair da pauta ambiental em Fortaleza, a lista de demandas verdes sem respostas concretas inclui o aumento da arborização, uma política de reuso de água (pelo menos na rede de prédios públicos), algum incentivo à energia limpa, educação ambiental e repressão ao desrespeito. Tudo com metas claras e a origem dos recursos bem definida.

Ninguém fala em rigor

Em verdade, a pauta é também de governos estaduais e da União. Mas aos municípios cabe tomar a frente em diversas ações. No mais das vezes, com baixo custo, mas com disposição para fazer cumprir a lei, com a saudável antipatia do rigor. Todavia, sobram balelas sobre a Guarda Municipal e abolição de multas de trânsito, mas ninguém fala em reprimir a poluição sonora das motocicletas de madrugada. Tampouco em garantir o passeio livre, no Meireles e no subúrbio. Fortalecer a fiscalização pela Agefis, Etufor e AMC é promessa não feita. Pelo contrário. Entretanto, para cada insatisfeito com uma medida firme, há muito mais beneficiados e gratos pelos retornos na qualidade de vida.

PESQUISA IBGE

10 destaques do agronegócio do Ceará

A Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM 2023), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) faz um raio-x sobre a pecuária do Ceará. Do catatau de números, 10 destaques.

* 1 O Ceará lidera a produção de camarão no Brasil. Produz 57% do camarão do País. Aracati e Jaguaruana são os dois maiores produtores nacionais

* 2 Foi o sexto ano consecutivo de crescimento da carcinicultura (criação de camarões)

* 3 A produção de leite no Ceará manteve crescimento iniciado em 2016

* 4 Valor de produção dos principais produtos da pecuária cresce 7,8% e alcança R$ 4,5 bilhões

* 5 Beberibe ocupa a 5ª posição no ranking nacional em quantidade de galinhas

* 6 Produção de ovos aumenta, resultando em um novo recorde na série histórica

* 7 O Ceará detém o quarto maior rebanho para as espécies de caprinos e ovinos

* 8 O Ceará é segundo maior Estado produtor de mel, com 13,8% da produção nacional

* 9 O município de Santana do Cariri se destaca como o maior produtor de mel no País

* 10 Produção de tilápia cresce 41,3% e representa 13,3% do total produzido pela aquicultura no Ceará

STJ

Falta liturgia e sobra vaidade e intolerância

O ministro Gurgel de Faria, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), abandonou uma sessão de julgamento da Primeira Turma do STJ, na última terça-feira, após desentendimento com a colega ministra Regina Helena Costa. Ele não queria que Regina lesse o voto de um recurso sob a relatoria dela, visto que o presidente da Primeira Turma, ministro Paulo Sérgio Domingues, tinha pedido mais tempo para analisar o caso. Afora o machismo percebido, viu-se a ausência de liturgia. Como se um botequim fosse, parecia a sessão do STJ. Sobraram intolerância e vaidade.

SAÚDE

A santa conta do provedor

O provedor da Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza, Vladimir Spinelli, faz ressalvas ao apoio da Prefeitura ao hospital. O ex-secretário da Fazenda do Estado lista todos os recebidos e explica que em larga medida o dinheiro que o Município envia é apenas repasse, mas de origens outras. Cita, por exemplo, R$ 10.061.078,76 como recursos federais (janeiro a junho); R$ 2.440.000,00 recursos estaduais (janeiro a junho); R$ 1.091.400,76 recursos municipais (janeiro a abril); R$ 13.592.479,52 subtotal SUS e incentivos; R$1.536.638,17 de emendas parlamentares federais; R$ 3.244.211,56 piso enfermagem (Santa Casa, janeiro a junho; Hospital São Vicente de Paulo, janeiro a fevereiro); e R$ 2.461.837,95 da Lei 11.297 (integralidade - janeiro a maio). O total do ano chega a R$ 20.835.167,20. Já a lista dos valores não repassados até o último dia 12 são: R$ 272.850,19 x 2 = 545.700,38 (recursos municipais relativos a maio e junho); R$ 492.367,59 x 4 = 1.969.470,36 (junho, julho, agosto e setembro); R$ 450.000,00 x 3 = R$ 1.350.000,00 recursos estaduais de julho, agosto e setembro) e o piso da enfermagem de julho (Santa Casa) e de janeiro a julho (Hospital São Vicente de Paulo), totalizando R$ 1.273.897,61. A soma dá R$ 3.865.170,74. Este é o total retido até o dia 12.

PATENTE

Cimento da UFC usa resíduos de siderúrgica e térmica

Pesquisadores da Universidade Federal do Ceará (UFC) elaboraram a receita para um tipo de cimento mais resistente e sustentável, além de ser capaz de reduzir as emissões de carbono. A tecnologia verde do chamado cimento geopolimérico é mais de 90% constituído de resíduos industriais, como escórias de aciaria e cinzas volantes, material resultante da queima de combustível nas centrais termoelétricas a carvão. A fórmula de ecocimento foi desenvolvida nos laboratórios do Departamento de Engenharia Estrutural e Construção Civil e recebeu em março a carta-patente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Desde a chegada da outrora CSP, hoje Arcelor Mittal Pecém, o Ceará tem resíduos siderúrgicos disponíveis. Já nas termelétricas, na queima de carvão mineral há excesso de cinzas. O professor Lucas Babadopulos é o inventor responsável pela patente.

11 EMPRESAS

Um pilha de suspeições nas mãos do Cade

A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (SG/Cade) - o órgão antitruste do Brasil - abriu investigação para apurar supostas condutas anticompetitivas no mercado de empilhadeiras. Mira também o mercado de trabalho desse setor. São investigadas 11 empresas e outros dirigentes e ex-dirigentes. Eles teriam firmado acordos anticompetitivos entre concorrentes, incluindo troca sistemática de informações concorrencialmente sensíveis, propostas de cobertura, limitação de publicidade em feiras e acordo de não contratação de trabalhadores. Ao final da instrução, a Superintendência-Geral decidirá pela condenação ou arquivamento. As conclusões serão encaminhadas ao Tribunal do Cade, responsável pela decisão final.

horizontais

Ração no vizinho - A cearense Atlântica Agroindustrial, com o investimento de declarados R$ 50 milhões em fábrica de ração para frangos de corte em Altos (PI), já opera na região com cerca de 500 empregos diretos e indiretos. Agora tem mais 100. A Atlântica é uma empresa familiar, do Grupo SL. Opera a Pole Alimentos e a Integral Mix. Os sócios são os irmãos Victor Lima, Ticiana Studart e Marcos Lima. A marca mais conhecida é a Granja Regina. Victor está à frente da Atlântica; Ticiana, da Pole, e Marcos, da Integral.

Mandatária - Finalmente acabou aquele negócio estranho chamado mandato coletivo na Câmara Municipal de Fortaleza. Aliás, chamavam "mandata coletiva". Era coisa do Psol. Claro que não podia dar certo. E não deu. Implodiu antes do fim. A vereadora eleita vai disputar sozinha mesmo, como todo mundo.

RJ - Em agosto, houve 238 pedidos de Recuperações Judiciais, aumento de 76,3% em comparação com o mesmo mês de 2023. É o que apontam dados da Serasa Experian. Este é o maior número de 2024 até agora e o segundo no ranking da série histórica, iniciada em 2005. As micro e pequenas empresas foram responsáveis por 183 requerimentos.

Agro - O CEO da cearense Alvoar Lácteos (dona da Betânia, Embaré e Camponesa), Bruno Girão, foi um dos palestrantes do IFC Agribusiness Conference, em Dublin, na Irlanda, no meio da semana. Falou sobre "Inovação e sustentabilidade na pecuária para mitigação do clima".

Farmácias - A rede de farmácias Pague Menos inaugura 12 novas unidades no Ceará, distribuídas entre Fortaleza e Icó. Passa a contar com 283 unidades no estado.

Militância - A Universidade Estadual do Ceará (Uece) teve aprovado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), o primeiro doutorado em Educação no Interior. Será ofertada de forma intercampi, em duas unidades: na Faculdade de Filosofia Dom Aureliano Matos (Fafidam), em Limoeiro do Norte, e na Faculdade de Educação, Ciências e Letras do Sertão Central (Feclesc), em Quixadá. A área de concentração é em "Educação, Escola e Movimentos Sociais".

Embraer Diversa - Encerram-se na sexta-feira as inscrições do edital 2025 do Programa Ciência Diversa. Promovida pelo Instituto Embraer, apoia a formação educacional de grupos sociais sub-representados nas áreas de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática (CTEM ou STEM, na sigla em inglês). Em sua quarta edição, escolherá projetos de Organizações da Sociedade Civil (OSCs) sem fins lucrativos de todo o Brasil que beneficiem, no mínimo, 70% de mulheres, pessoas autodeclaradas pretas e pardas, pessoas da comunidade LGBTQIA ou pessoas com deficiência (PCD). As instituições escolhidas vão receber até R$ 200 mil para desenvolver seus projetos.

Leilão - Mais de 500 imóveis, entre casas, apartamentos e terrenos serão leiloados pela Caixa Econômica Federal. Os bens estão localizados em 21 estados brasileiros, incluindo o Ceará. Alguns lotes permitem o uso do FGTS e financiamento. O pregão é público e será realizado na modalidade eletrônica pelo site do leiloeiro Helcio Kronberg https://kronbergleiloes.com.br/. Os lances podem ser ofertados até o dia 30. Os imóveis que não forem arrematados até essa data, serão leiloados em segunda praça com encerramento no dia 3 de outubro. Importante: é bom ler o edital. Nem sempre o segundo leilão tem um valor inferior ao primeiro leilão como acontece nos leilões judiciais.