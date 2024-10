Reforma da Praça do Ferreira fica para o próximo mandato

Foto: FÁBIO LIMA Praça do Ferreira apresenta problemas estruturais, como buracos no piso, bancos quebrados e lixo espalhado

Não é coisa para menos de seis meses a reforma da Praça do Ferreira, com projeto assinado pelos arquitetos responsáveis pelo desenho atual, Fausto Nilo e Delberg Ponce de Leon. A previsão é de uma fonte com acesso ao trâmite dentro da Prefeitura de Fortaleza. O projeto de reforma foi encomendado pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza (CDL).

O presidente Assis Cavalcante fez a entrega do projeto - exibido em esboço em novembro de 2023 - ao prefeito José Sarto (PDT) há cerca de 20 dias. A ideia é dar vida noturna com iluminação similar a da Beira Mar. Haverá mais quiosques, com ramo a ser definido após pesquisa do Sebrae.

A CDL até estava preparada para fazer o Natal de Luz na Praça José de Alencar, se as obras fossem empecilho. Não será necessário. O projeto final será apresentado em breve durante café da manhã na sede da CDL.

