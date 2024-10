Ficou tudo ultrapassado

Foto: AGU lança cartilha sobre conduta de agentes públicos nas eleições

Quem ainda aguenta ouvir que querem cuidar das pessoas? Ou ainda num tal binômio geração de emprego & renda? Ficou tudo muito velho. Aliás, velho pode ser bom. Ficou mesmo foi ultrapassado. E é essa velhice o que alimenta os novos nomes, ainda que não sejam lá tão novos na essência. Os discursos do que se diz novo é eivado de balas de prata, tiros de canhão e golpes fatais. Soluções aparentemente simples para problemas bem complexos.

Fala-se o que a plateia quer ouvir. No fundo, uma espécie de catarse ante um tempo ainda distópico da pandemia. Somem-se as guerras distantes e também cotidianas (com o avanço do crime dito organizado), as tragédias ambientais e a fadiga dos grupos políticos mais longevos. O novo fala a língua do povo? Fala de vários povos, incluindo os contingentes das redes sociais. Um público agoniado, sem disposição para as segundas páginas. É pá pum. Lacrativo.

Dois pontos vagos

Vejamos dois pontos. Primeiro mobilidade urbana. É óbvio que as soluções não sairão de bravatas. Quem se dispuser a encarar esta urgência terá de fazê-lo à luz do que já foi testado e aprovado mundo afora. E isto prevê medidas antipáticas, porém eficazes. Londres, por exemplo, cobra pelo acesso de veículos a áreas centrais. São Francisco define o preço do estacionamento nas ruas conforme a procura por vagas. Noutros termos, medidas com a clara intenção de desestimular o uso do transporte particular. Em contrapartida, gera procura pelo transporte coletivo. Aqui, a conversa é cortar ciclofaixas e liquidar a zona azul.

E a saúde?

Na saúde falam em mais hospitais, mas é sabido que a questão não se limita à quantidade. Fazer hospital é muito mais fácil do que manter. Decerto, qualquer manual de boas práticas sugere tornar a atenção básica mais resolutiva. O Ceará mesmo se tornou caso mundial com a criação dos agentes de saúde, mais tarde transformado no Programa Saúde da Família (PSF). Não exige prédio, por isso menos vistoso, mas evita a necessidade de mais leitos. É preciso treinar mais e motivar mais os servidores, ao mesmo tempo em que se criem mecanismos de medição de desempenho - antipático para os concursados. Isto dentre muitas outras linhas.

Nada que já não venha sendo feito Brasil afora pelas prefeituras, mas aquém do necessário. E nada que tenha ocupado o devido espaço nas palavras dos candidatos.

Foto: DIVULGAÇÃO Marcus André Varandas Filgueiras é sócio diretor da Ceneged

RIO DE JANEIRO

Ceneged fecha com a Light

A cearense Ceneged fechou contrato com a Light, no Rio de Janeiro. Vigora desde 16 de setembro e inclui na operação 800 pessoas na construção de redes, para fazer conexão com novas usinas solares e demandas de indústrias. Mas também vai atuar no atendimento, com reparos na rede elétrica. A empresa está hoje no Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste. Na carteira, gigantes do setor como Enel, Neoenergia, Equatorial e Energisa. O sócio-diretor Marcus André Varandas Filgueiras diz que as projeções para este ano indicam avanço substancial em relação ao anterior. Um dos focos é a chamada transição energética.

PRAIA DE IRACEMA

Aterro está mais adensado

Além dos quiosques da Beira Mar e das barraquinhas nas bordas do Aterro da Praia de Iracema, há agora também barracas no meio do Aterro. Por um lado é bom, pois gera ocupação mais próxima do mar, mais distanciado depois da extensão da faixa de areia. Por outro, causa apreensão. Qual será o limite da permissão da Prefeitura para a ocupação da área? O risco é todo o Aterro ser ocupado por barracas, desvirtuando a razão de ser do investimento: espaço para concentração de pessoas e atividades de lazer.

PM

Expediente no quartel e na rua

A Operação "Expediente Operacional" lançada no último dia 20 de setembro pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) causa desconforto em parte da PM. A operação consiste em pôr na rua o pessoal empregado nos serviços burocráticos da corporação. Noutros termos, a famosa "fecha quartel". Cada unidade deve colocar no máximo uma viatura a mais no território, por um período de 6 horas. Apenas isso. Com um detalhe importante: há muitos policiais contrariados, pois já trabalham todo dia em horário de expediente e ainda vão para a rua. Os PMs ganham o direito de trabalhar mais para ganhar a Diária de Reforço ao Serviço Operacional (DRSO).

Foto: Divulgação PF Nova delegacia da PF é inaugurada em Juazeiro do Norte

DESCONFORTO

PF afasta delegada das eleições

Em Juazeiro do Norte a coligação "Fé, União e Trabalho" pediu à Direção-Geral da Polícia Federal para afastar a delegada Josefa Lourenço da Silva e designar outro delegado para assumir as ações operacionais nas Eleições. Alegou que a delegada é irmã de uma ocupante de cargo comissionado na Prefeitura do Município. Houve uma discussão interna entre chefias e achou-se por bem que Josefa se afastasse para blindar a ela mesma e a PF. A delegada acatou a orientação e segue a trabalhar noutras tarefas, mas não nas eleições. O afastamento causou desconforto. Soou como autocensura na corporação, afinal de contas não houve nada de concreto a desabonar a delegada. Como dizem no cafezinho da Delegacia de Juazeiro, a Corregedoria existe para investigar. A PF nada disse de público sobre o episódio.

400 MIL VEÍCULOS

Brasil tem mais de 10 mil postos de eletrocarga

O Brasil superou em agosto a marca de 10 mil eletropostos para recarga de veículos. Com 13.265 veículos leves eletrificados vendidos em setembro, 2024 se consolida como um ano de evolução rápida da eletromobilidade. O presidente da ABVE, Ricardo Bastos, enxerga o aumento das vendas de veículos eletrificados a puxar o ecossistema de empresas associadas à eletromobilidade. No acumulado de janeiro a setembro, houve 122.548 emplacamentos de veículos leves eletrificados. Isto é uma evolução de 113%, na comparação com o mesmo período de 2023 (57.510 veículos). No atual ritmo de vendas, o total anual deverá ultrapassar a projeção de 150 mil unidades, com o Brasil portando uma frota de 400 mil veículos.

Horizontais

Casacor - A organização da Casacor Ceará 2024 decidiu ajustar o cronograma da 26ª edição da mostra. O início foi postergado em sete dias. As novas datas são: dia 22, às 20h — avant première; e 24 a 8 de dezembro o período de visitação. O local é na Praia de Iracema.

Caucaia e Maracanaú fecham - Pontos comerciais das cidades de Caucaia e de Maracanaú estão proibidos de convocarem seus empregados para trabalhar neste domingo - primeiro turno das eleições municipais. Decisão liminar da 2ª Vara do Trabalho de Caucaia e da 2ª Vara de Maracanaú atende pedido em Ação Civil Pública movida pelos sindicatos dos Empregados.

Há vagas - O Sebrae-CE e a Fundação de Apoio à Pesquisa, Ensino, Tecnologia e Cultura (Fapetec) abriram inscrições para o processo seletivo de bolsistas para o ALI - Agente Local de Inovação - Produtividade. Vão até o dia 25. Pelo www.fapetec.org. Ao todo, 20 vagas para agentes, com bolsa de R$ 5 mil e mais duas vagas para orientadores, com valor de R$ 6.500,00, para contratação imediata. Há mais 65 vagas para cadastro de reserva.

Prêmio - A Comercial Maia, distribuidora de materiais de construção, foi premiada pela 15ª vez com o prêmio Excelência Atacadista Distribuidor da Revista Revenda. A premiação ocorreu em São Paulo.

Menos bagulho - A Kantar publicou o relatório Appetite for Growth 2024 sobre os hábitos de refeições na América Latina e na Europa. Revela particularidades como base para a indústria de alimentos, voraz por potenciais de crescimento. O Brasil é ainda o país que mais apresenta ocasiões de refeições principais, com 53% das refeições nesses parâmetros, e o que menos tem momentos de snacks entre os nove avaliados, apenas 16%. Reino Unido e Alemanha adoram. Os ingleses com 28% e os germânicos com 25% de suas ocasiões totais de alimentação.

Paleontologia - Dez crianças bolsistas de extensão do Museu de Paleontologia Plácido Cidade Nuvens, em Santana do Cariri, abriram uma rifa solidária para custear uma viagem até Natal. Pretendem participar do Paleo Nordeste 2024 (Paleo-NE), encontro de paleontologia entre os dias 5 e 7 de dezembro. As bolsistas têm entre 11 e 14 anos e buscam arrecadar R$ 9 mil. Cada número da rifa custa R$ 5, e o ganhador receberá um kit com produtos da loja Mundo Cretáceo, no museu. A visita ao Museu, aliás, é fundamental para compreender o valor do Cariri para o mundo, não apenas para o Brasil.

Leia mais Meninos do Cariri participam de descoberta arqueo-paleontológica inédita na Paraíba Sobre o assunto Meninos do Cariri participam de descoberta arqueo-paleontológica inédita na Paraíba

Elétricos - Desde a última terça-feira, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) acionou a bandeira vermelha patamar 2, nível mais alto da tabela para o valor de energia elétrica em todo o País. Assim, o aumento é de 7,87% no custo do kWh, outrora na faixa de R$ 0,75, levando em consideração a média de todos os estados. Com isso, cada kWh passará para R$ 0,81, até o fim do ano.