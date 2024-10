A dialética eleição de Heráclito

Foto: Reprodução/TJCE Heráclito Vieira de Sousa Neto será o novo presidente do TJCE

A eleição do desembargador Heráclito Vieira para a Presidência do Tribunal de Justiça do Estado (TJCE) era o esperado. Ele obteve 32 votos sim. Contudo, a quantidade de sufrágios do opositor, Raimundo Nonato Santos, não. Foi muito. Dezenove ao todo. O desempenho de Nonato se deve em larga medida à força do irmão. Teodoro Santos, ex-TJCE e ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) desde novembro do ano passado. Nos últimos dias, Teodoro e Raimundo, devotos de Padre Cícero, subiram um horto em orações e pedidos de votos. E não é fácil negar um pedido do STJ.

Ademais, Nonato teve a simpatia da Associação Cearense de Magistrados (ACM), o que até foi lido como uma afronta pelo presidente Abelardo Benevides, defensor da eleição de Heráclito como natural. De todo modo, por trás das togas, reina o pensamento médio de que assumir o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE), posto atual de Nonato, já eliminaria as ilibadas pretensões de chegar ao topo do TJCE. Por que alguém poderia ter a honra de ter duas presidências na biografia se há tantos a contemplar?

As tensões no Tribunal vêm há algum tempo. Nonato quis que fosse convocada sessão do pleno do TJCE para que houvesse a apresentação de propostas dos candidatos a presidente, com debate entre os candidatos. Abelardo não aceitou. Mauro Liberato, eleito vice-presidente de Heráclito, a princípio estava alinhado com Heráclito para ser mesmo o vice-presidente. Mas no meio do caminho começou a fazer mais sentido para ele que desse Nonato. Quem conhece o TJCE por dentro já lia que a hipótese de Nonato não se eleger presidente em 2024, como ocorreu, o leva com mais intensidade para disputar em 2026, o que impediria Mauro de sair presidente.

